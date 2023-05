MADRID, España.- Tras las protestas populares ocurridas este 6 de mayo en la localidad de Caimanera, provincia de Guantánamo, el régimen de la Isla ha difundido en sus medios falsedades sobre los hechos y ha intentado mostrar “tranquilidad”.

“En el municipio de Caimanera se produjo una indisciplina en una fiesta pública por personas embriagadas. La población contribuyó a restablecer el orden, desde hace varias horas hay calma en la localidad”, dijo el Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) en su cuenta de Twitter.

Mientras que el oficialista Cubadebate dijo que se trató de una “inusual manifestación iniciada por un incidente con un reducido grupo en estado de embriaguez”.

Luego de que CubaNet compartiera testimonios de familiares de personas arrestadas y violentadas tras la manifestación, y tras la circulación en redes de videos que muestran protestas de cientos de personas exigiendo alimentos y libertad, los cubanos no han tardado en denunciar al Gobierno castrista por su falsa versión y la represión desatada.

“A mí se me parte el corazón al escuchar estos testimonios. Cuánto dolor y sufrimiento en mi Cuba”, dijo la usuaria Daymi Silva tras las declaraciones a este medio de Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los manifestantes detenidos en Caimanera.

“Estoy desesperada. Me tienen desaparecido al mayor. A Luis Miguel Alarcón Martínez le metieron una patada en la cabeza. No sé si mi hijo está vivo o muerto. Su hermano salió a ayudarlo y le dieron golpe por donde quiera. A mí me dieron, a mi hija le entraron a galletas también”, relató la señora.

“Pobres muchachos”, dijo la internauta Yaily Uvanelles, quien llamó a todo el pueblo de Cuba “a apoyar a todas estas personas que están pasando lo mismo que todos nosotros”.

“Ahora dicen que son elementos de lo más malo para quitarles la razón. Que se haga justicia. Basta ya”, dijo Leonel González Palma.

Mientras que un usuario identificado como Geyber Fg expresó: ¡Qué abuso! ¿Por qué primero no se sientan a pensar por qué el pueblo hace eso? Es por hambre y necesidad y por una vida digna y mejor. Nosotros los cubanos no pedimos nada más, solamente comida, ropa y zapatos y algo de dinero”.

El violinista y activista Luis Alberto Mariño, al compartir las declaraciones hechas por los familiares a CubaNet, manifestó: “Mucha indignación e impotencia da escuchar cuanto abuso comete la dictadura totalitaria cubana contra un pueblo inocente. Fueron pidiendo libertad, y lo que obtienen es golpizas y desaparición”.

https://t.co/61sepbbW1C Mucha indignación e impotencia da escuchar cuanto abuso comete la dictadura totalitaria cubana contra un pueblo inocente. Fueron pidiendo libertad, y lo que obtienen es golpizas y desaparición. — Luis Alberto Mariño (@ViolinistaTito) May 8, 2023

Hasta el momento se ha confirmado que la dictadura castrista mantiene detenidos a Yandris Pelier Matos, los hermanos Felipe Correa Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez, y los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González.

Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Luis Miguel Alarcón Martínez está “desesperada”.

“Como madre pido al pueblo que me ayude. Quiero a mis hijos, que me los tienen incomunicados. ¿Hasta cuándo es esto?”, dijo la mujer entre lágrimas.