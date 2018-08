Santos a Maduro: “yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes”

MIAMI, Estados Unidos.- Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, le respondió a Maduro tras la acusación del mandatario venezolano, quien culpó a Santos por el ataque en su contra este sábado. El colombiano rechazó cualquier participación suya en el supuesto atentado que denunció su homólogo venezolano.

“¡Por Dios!, yo le digo al presidente de Venezuela, yo el sábado estaba en unas cosas mucho más importantes, estaba bautizando a mi nieta”, aseguró ofuscado Santos al intervenir en un foro sobre organismos de control que se celebra en Bogotá, publico Infobae.

Santos no se había pronunciado al respecto sin embargo, quiso “dejar las cosas claras para aquellos que aseguran que el que calla otorga”. El saliente presidente de la nación andina dice estar acostumbrado a acusaciones de todo tipo, pero considera “insólita” la última arremetida de Maduro, quien en los últimos meses le achaca al país vecino muchos de los problemas de la crisis venezolana.

“Uno desarrolla en esta responsabilidad piel de cocodrilo, que después se vuelve piel de hipopótamo; hay que tener una piel gruesa por todas las acusaciones, las “posverdades” que dicen; a mí me han acusado de lo humano y lo divino”.

“Yo pensé que ese era el tope de las locuras (la conspiración interna con los británicos) de acusaciones, pero no, me equivoqué, y ayer me encuentro con otra todavía más insólita, que estoy con la inteligencia americana, con la derecha venezolana, armando complot para asesinar al presidente de Venezuela”, afirmó.

El supuesto ataque al presidente venezolano se produjo durante una parada militar, cuando -según el gobierno- varios drones con explosivos detonaron frente a la tribuna presidencial y otros lugares de la céntrica Avenida Bolívar. Maduro, confrontado a un enorme rechazo popular por la crisis socioeconómica, salió ileso, pero siete militares resultaron heridos y reciben atención médica.

“Explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañeros”, dijo Maduro en una alocución transmitida en cadena de radio y televisión. Una parte del incidente se pudo observar por la televisora estatal VTV.

“Tapa, tapa, tapa hasta…”, se escuchó por parte de uno de los escoltas del presidente, quien respondió: “Vamos por la derecha”. “Arriba mi comandante”, le dijo un militar en medio de una enorme tensión. Antes de que el canal cortara la transmisión se vio a decenas de militares que rompían filas y corrían de forma desordenada, mientras que fotos posteriores muestran a escoltas protegiendo a Maduro con escudos y a un militar con la cabeza ensangrentada.

Tras las acusaciones, la Presidencia y la Cancillería colombianas aseguraron que las inculpaciones de Maduro “carece de base”, son “absurdas” y ya se han vuelto “una costumbre”.

El secretario general de la Presidencia de Colombia, Alfonso Prada, fue contundente este domingo al rechazar todo tipo de plan conspiratorio: “Los señalamientos de Maduro al presidente Santos son los de siempre. Hay que decirle que está equivocado, que no busque fuera de Venezuela las razones para la inestabilidad de la democracia y de la economía venezolana”.