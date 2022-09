SANTIAGO DE CUBA, Cuba. — El dengue hemorrágico continúa cobrando vidas en Santiago de Cuba. Solo en el municipio de Songo-La Maya se han reportado al menos cinco muertes en el mes de agosto y lo que va de septiembre, decesos que no han sido reconocidos por la prensa estatal.

En la mayoría de los casos, la falta de atención y la demora excesiva del Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) han sido factores determinantes en los fallecimientos.

La última víctima registrada fue Yumila González González, quien murió aproximadamente a la una madrugada de hoy en el Hospital Clínico Quirúrgico Ambrosio Grillo, un centro “habilitado” para la resección de los pacientes con manifestaciones graves de la enfermedad.

Según familiares y amigos cercanos, González llevaba varios días presentando los llamados signos de alarma del virus: fiebre alta y persistente, dolor abdominal, mareos, vómitos y diarreas, pérdida de sangre en forma de hemorragia asociada con la trombocitopenia o disminución de plaquetas, como también se le conoce.

“La llevamos el domingo y el lunes por la madrugada al policlínico de La Maya porque tenía dengue, pero la enviaron otra vez para la casa sin hacerle nada”, dijo una vecina de Yumila a CubaNet.

Este miércoles, la mujer, de 43 años, fue llevada nuevamente al centro porque sus síntomas se habían agravado. Tenía dolores musculares y sangramiento, lo cual fue comprobado en un análisis de orina que le realizaron, comenta un familiar.

“Nosotros la llevamos por la mañana al policlínico y llegó al hospital sobre las tres de la tarde. Desde esa hora me la tuvieron tirada en una silla hasta las dos de la mañana que se murió”, denunció en Facebook Lisandra González Sánchez, hermana de la víctima.

“Me disculpa todo el que le duela, pero hoy el dolor es mío. Y lo digo así a viva voz: los médicos del hospital Grillo no hicieron su trabajo ya que se encontraban durmiendo. Se les llamó para que la medicaran por los dolores y ni las enfermeras aparecieron”, lamentó la mujer.

“Esto solo pasa aquí porque en otros lugares cuando salen si tienen ánimo para trabajar. Mi hermana, que Dios te tenga en la gloria y tranquila, que todos van a pagar por no haberte atendido”, finaliza la publicación.

Durante todas esas horas, los familiares de Yumila estuvieron reclamando atención médica a los doctores y enfermeras de guardia, pero solo les decían que tenían que esperar. Cuando levantaron a Yumila de la silla había debajo una gran cantidad de sangre. Fue entonces que trasladaron su cuerpo, ya sin vida, para una cama.

“La dejaron morir como si fuera un perro, ni siquiera la revisaron cuando llegó y las enfermeras sentadas sin hacer nada. Cada vez que le decían que Yumila se sentía mal, que le dolía el estómago, les decían, con tremenda mala forma, que había que esperar”, indicó a CubaNet bajo condición de anonimato una fuente cercana a la familia.

En circunstancias similares falleció esta semana en La Maya otra mujer llamada Elba. Elbita, como le decían en su entorno más cercano, trabajaba en el mismo policlínico Carlos Juan Finlay, en la sala de rehabilitación. En este caso, la víctima falleció en este centro porque el SIUM de emergencia no llegó. Así lo denunció su hermana Mercedes López Nápoles en redes sociales.

“Desde mi municipio llamé al SIUM y me respondió la coordinadora que solo había una guagua en mal estado técnico y que tenía que ir a los Reynaldo a buscar a un niño que estaba con dengue, que después que el chofer comiera iba a recoger a los casos de La Maya, que mi hermana no estaba reportada de grave. Mi hermano fue al gobierno municipal y no tuvo respuesta. Así también pasó con mi hermano el 19 de agosto, que falleció por falta de transporte, así que ahora sobran las palabras, la dejaron morir”.

Nápoles culpó tanto a las autoridades sanitarias como al gobierno local por la negligencia que terminó con la vida de su hermana, pues ambas instancias se negaron a hacer algo por trasladar a la enferma al hospital provincial.

Al respecto, el doctor especialista Roberto Serrano Delis comentó: “Si el régimen cubano continúa dando tan poco valor a la vida de las personas, las consecuencias van a ser catastróficas. No se concibe que una persona pueda morir en la silla de un cuerpo de guardia en un hospital. Ya no es solo la escasez de insumos médicos, es también la desidia y el desprecio por el prójimo lo que campea en este país. Lamento mucho lo que ocurre. Mis condolencias a los familiares de las víctimas”.

A pesar de la crítica situación epidemiológica en el municipio, el Gobierno local organizó tres días de fiestas que tuvieron lugar a finales de agosto pasado. A raíz de dicho evento, se ha registrado un ligero incremento de los casos de dengue en esta zona.

“A quien se le ocurre hacer una fiesta en medio del actual escenario. Después de esos días se ha agravado la enfermedad, y era de esperarse, pues la acumulación de desechos y aguas sucias era una constante en las fiestas”, expresó el galeno.

