LA HABANA, Cuba.- Luego de unas doce horas de apagones intermitentes, en la noche de este martes los habitantes del municipio de San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, salieron a las calles a protestar.

“Salió para la calle el pueblo en varias zonas, Los Pinareños, la calle ancha, por el hospital, por el coppelia… Tumbaron Internet y todo. Todo fue súper rápido. Imagínate que enseguida pusieron la corriente”, relató uno de los pobladores a CubaNet, bajo condición de anonimato.

Otra fuente, también anónima por temor a represalias, reveló que en varias zonas del poblado se llegaron a tirar botellas y cabillas; brigadas de Tropas Especiales y de la policía rodearon enseguida el lugar pero no podían ver nada por la oscuridad, en cuanto devolvieron la corriente, volvieron a sus casas. Hasta el momento, no se reportan detenciones ni represión policial.

“Aquí están quitando la corriente de 12 a 14 horas diarias. A mi, por ejemplo, me la quitaron de 3 de la tarde a 8 de la noche, y me la volvieron a quitar a las 9:30 de la noche, la gente no esperó ni dos minutos y eso fue todo el mundo para la calle con calderos, silbatos y lo que apareciera para formar bulla. La gente no aguanta más”, declaró la fuente.

En varios poblados del país se han desarrollado manifestaciones similares en las últimas semanas cuyo detonante son los constantes y extensos apagones. El régimen cubano alega una crisis energética nacional cuya causa fundamental son las roturas en termoeléctricas del país, pero también se ha evidenciado la carencia de combustibles.

Ante la recurrencia de estas manifestaciones, el 6 de agosto último las autoridades de la provincia de Mayabeque indicaron la “Variante 1” en el territorio, una alerta extendida a diferentes grupos de efectivos militares, entre ellos los integrantes de la Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también conocidos “boinas rojas”.

“La Variante 1 significa estar alertas, es decir, todo el mundo permanece movilizado para no permitir ningún toque de cazuela, ni nada parecido durante los apagones, esta zona (Mayabeque) es más caliente (más protestas) que La Habana debido a que quitan la corriente más horas”, declaró a este diario un miembro de esa fuerza.

Hasta el momento, la mayoría de esas protestas han culminado con fuerte presencia militar y luego de la devolución del servicio eléctrico.

San Antonio de los Baños fue el primer poblado de Cuba, de más de sesenta, en lanzarse a las calles a protestar el 11 de julio del pasado año; el detonante fueron igualmente los apagones, aunque el descontento ciudadano respondía igualmente a la crisis económica y llegaron a gritar “Abajo la dictadura”. Varios de los manifestantes permanecen encarcelados, algunos con reclusión domiciliaria.

“La gente todavía tiene miedo por lo que pasó luego del 11 de julio, por eso se cuidan y casi nadie graba, para no comprometer a los demás. Pero esto no aguanta más, estamos cansados”, señaló una de las fuentes.

