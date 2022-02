MADRID, España.- La administradora de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, en inglés), Samantha Power, exigió este jueves la liberación inmediata del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara.

A través de su cuenta en Twitter denunció que el régimen en la Isla lo mantiene incomunicado desde el pasado 18 de enero.

“El gobierno le ha negado el acceso a su abogado, y su estado de salud sigue siendo desconocido para su familia”, precisó.

Samantha Power llamó a la comunidad internacional a unirse para exigir la libertad inmediata del líder del Movimiento San Isidro.

Este miércoles, PEN Internacional y Artists at Risk Connection reclamaron una fe de vida del opositor cubano, de quien no se tienen noticias desde el pasado 18 de enero, día en que decidió comenzar una huelga de hambre y sed.

Este 2 de febrero, su pareja y activista, la curadora de arte Claudia Genlui Hidalgo, informó a través de redes sociales que el régimen cubano había impedido que Otero Alcántara fuera visitado en prisión por su abogado y familiares.

“La Seguridad del Estado ha estado manipulando no solo a sus familiares, sino también la información real del estado en el que se encuentra Luis Manuel Otero Alcántara en estos momentos. (…) No sabemos si el problema es que Luis está tan debilitado que no quieren que lo vean o escuchen, porque sigue sin llamar. Puede estar amarrado a una camilla en contra de su voluntad en estos momentos, lleno de tubos y sueros que le impiden `morir´ debido a su huelga de sed que ya extendería los límites tolerables por un cuerpo humano. Luisma está muriendo en una cárcel, Luisma agoniza en la más terrible oscuridad”, expresó Genlui Hidalgo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.