MADRID, España.- El Centro por una Cuba Libre (Center for a Free Cuba) lanzó este martes una petición de firmas en solidaridad con los cinco manifestantes de Caimanera que el régimen mantiene encarcelados y que serán juzgados en los próximos días.

Al difundir esta iniciativa, la organización compartió desde Twitter el enlace para firmar y destacó que “reunirse pacíficamente para pedir libertad, derechos humanos y alimentación no es un delito. Es un derecho humano fundamental”.

Save the Guantanamo Five!

Peacefully assembling to call for freedom, human rights, and food is not a crime. It is a fundamental human right. – Sign the Petition! https://t.co/W3NNV84Ilo via @Change

— Center for a Free Cuba (@cubacenter) May 16, 2023