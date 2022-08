MIAMI, Estados Unidos.- Las últimas fotos del primer teniente Andy Mitchel Ramos Sotolongo, uno de los bomberos fallecidos en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas, han sido compartidas en redes sociales por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso.

Poco después de que el gobierno cubano declarara este miércoles que es imposible identificar los restos óseos de las 14 víctimas del siniestro, Alonso compartió las últimas fotos de Ramos Sotolongo a los pies de los tanques de combustibles que les quitarían la vida a 14 bomberos, entre los que se encuentran jóvenes del Servicio Militar Activo.

El primer teniente Andy Mitchel Ramos Sotolongo, del comando especial número 1 de Centro Habana-Habana Vieja llegó a la zona del siniestro junto con su jefe y amigo Juan Carlos López González, quien dirige el Comando A de la Estación de Bomberos de la zona histórica de la capital cubana, según contó Alonso en su publicación de Facebook.

“Juan Carlos, su amigo y el mío desde el accidente aéreo, lo describe como un hombre siempre contento. Llegaron desde La Habana para sofocar el incendio, se metieron entre los tanques 1 y 2 para sofocar las llamas del primero y evitar que la combustión se propagara. Hubo un momento, cuenta Juan Carlos, que se separaron y justo ahí vino la explosión. Desde entonces, el joven bombero no sabe si duelen más las quemaduras de su espalda o el adiós inesperado del amigo”, escribió Alonso.

Las imágenes revelan la poca distancia que separaba a los bomberos que luchaban contra las llamas de los tanques de combustible. Andy Mitchel Ramos Sotolongo murió en la explosión del supertanquero, él y otros 13 bomberos.

Juanki Garzón Gutiérrez, un usuario de Facebook, comentó la publicación de Alonso: “Andy Mitchel, carajo, mi gordo, tremenda persona alegre, entusiasta, digno de admirar”, junto a una imagen de los dos.

“Ambos fuimos bomberos voluntarios y luego fue mi Jefe de Compañía, cuando pasaba el Servicio Militar Activo. Hicimos una gran amistad que perduró más allá del Servicio”, agregó.

Según Garzón Gutiérrez el último momento que compartió con Andy Mitchel fue hace apenas unos meses atrás, cuando fue a su trabajo para que lo enseñara a bucear.

“No acaba este dolor, pero sigo estando muy orgulloso de ti hermano, cómo lo está nuestro amigo Osnay, bombero voluntario, que se presentó en el incendio y me prometió que te encontraría, pero no tuvo éxito, esta vez no se cumplió la misión. Orgulloso de ti, cuídate mucho y en otra vida, te prometo, te terminaré el curso de buceo”, concluyó.

Este miércoles, el doctor en Ciencias Jorge González Pérez, presidente de la Sociedad Cubana de Medicina Legal, confirmó que resultaba “imposible identificar de forma absoluta” los restos de las 14 personas desaparecidas en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas.

“Lo que le hemos explicado a los familiares es que tenemos 14 agrupaciones de restos óseos que se corresponden con las 14 personas desaparecidas”, dijo González Pérez.

González Pérez explicó además que la labor pericial se había concentrado alrededor del tanque 51. “Se estima que en el centro del incendio hubo más de 1 000 o 2 000 mil grados centígrados, lo cual se probará criminalisticamente”, dijo.

“En un horno incinerador de cadáveres como los que hay en Cuba o en cualquier país del mundo, en dos horas, a 800 grados centígrados, se convierte en ceniza un cuerpo. De forma tal que, partiendo de este concepto, la primera modelación que hicimos era que si las condiciones ahí fueron por el efecto de las llamas podía haberse desaparecido todo”, agregó el doctor.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.