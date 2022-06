MIAMI, Estados Unidos.- El único bebé que resultó herido en la explosión del Hotel Saratoga el pasado seis de mayo. El niño Arón Dávila González ya está fuera de peligro y salió del hospital, según dijo su madre en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana.

La mujer contó que la mañana del accidente iba con su niño de dos años caminando por la calle, pues al pequeño le tocaba la vacuna contra el COVID-19.

“Tengo al niño cargado y cuando voy por el separador del Saratoga siento una explosión. Yo no se para dónde cogió el niño, ni supe nada. Siento que hay mucha nube de polvo que no podía ver, pero mantuve la calma porque no sabía qué había alrededor mío o si me podía caer, pero en ese momento hubo como una brisa que me dejó ver al niño delante de mi”, relató.

En medio del caos había un botero que le decía “vamos, vamos” y estaba “medio lloroso por lo que había pasado”, manifestó la madre de Arón.

“Yo quisiera en algún momento si él me está viendo o alguna familia, que sepa que yo quiero agradecerle”, agregó.

Según el reporte, el botero llevó a Xiomara para el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, donde los médicos encontraron un objeto de madera de unas dos pulgadas y media que “había penetrado el cerebro del niño como un proyectil”.

“Se cuidó todo muy bien, hoy el niño está sin secuelas”, dijo la especialista al medio de presa estatal.

“Él es un guerrero desde que nació”, dijo la madre del niño.

Arón fue el más pequeño de las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga, y el más crítico de los heridos durante varios días, dijo el informe.

Las autoridades cubanas han achacaron el accidente desde un inicio a un escape de gas, sin embargo, hasta el momento no hay un reporte oficial de las causas que provocaron el siniestro.

La explosión dejó 46 víctimas fatales, y 99 personas heridas. Uno de los muertos fue una ciudadana española que se encontraba de visita en el país.

El Hotel Saratoga quedó semidestruido, y provocó estragos en varios de los inmuebles colindantes, entre ellos la Iglesia Bautista El Calvario, primer templo de esa denominación religiosa construido en Cuba.

