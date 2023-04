MADRID, España.- El influencer cubano Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como el “Gato de Cuba”, fue puesto en libertad este miércoles tras dos años encarcelado por el régimen de la Isla.

Tras su salida de la cárcel el influencer aseguró que la prisión, aunque fue dura, no lo cambió, que sigue siendo el mismo.

“Esa gente (las autoridades represivas cubanas) se pensaron que iban a apagar a uno y no me apagaron. (…) Al Gato no lo cambió nadie. Salí siendo el mismo”, dijo Yoandi Montiel a través de una transmisión en directo desde Facebook.

Además, aseguró que cuando se recupere regresará “con todo” y continuará diciendo la verdad.

En su publicación, además de agradecer a quienes estuvieron pendientes de su situación, recordó que el régimen cubano le negó la libertad condicional que le correspondía.

El “Gato de Cuba” fue condenado a dos años de prisión por el presunto delito de desacato en juicio celebrado el 7 de abril de 2022. Había sido detenido en abril de 2021 y conducido a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en la Isla. Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Valle Grande. Estando en este penal realizó una huelga de hambre en protesta por los abusos contra los reos.

Tras más de un año en Valle Grande, en octubre del 2022 fue trasladado al campamento para reclusos Toledo II, una prisión laboral cercana al Wajay, en el municipio Boyeros.

Anterior al traslado, su madre, María Hernández Álvarez, dio a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales que Yoandi Montiel pudo haber recibido la libertad condicional desde el mes de agosto de 2022, pero la Seguridad del Estado chantajeó a su hijo con no permitírselo hasta que hiciera un video pidiendo a los cubanos no salir a protestar; a lo que se negó.