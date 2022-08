MADRID, España.- En las últimas horas se ha hecho viral un video que muestra a un jefe de bomberos que obligaba a quienes estaban bajo su mando a mantenerse al pie del incendio, tras la explosión y el colapso del segundo depósito en la Base de Supertanqueros de Matanzas, el 7 de agosto pasado.

“Acérquense aquí. Hagan silencio y escúchenme bien un momento. Aquí no va a pasar ni pinga. Nosotros vamos a salir bien, vamos a salir calmados, dejen la bulla y la algarabía”, se escucha gritar al militar en la grabación, compartida por Cubanos por el Mundo.

“Calculen la distancia a que estamos nosotros ahora. Aquí no va a pasar ni pinga. Aquí donde estamos no va a pasar nada. Eso es combustible, vieron que acaba de explotar el tanque ese. No va a pasar nada”, insistió con total negligencia y autoritarismo a quienes intentaban colocar en posición operativa un carro bomba para seguir el combate al incendio a la orilla de la costa de la bahía de Matanzas, a solo 350 metros de los tanques encendidos.

“Eso es combustible, acaba de terminar de explotar el tanque. Por supuesto que tenemos que sentir calor… ¿Cuál es el problema?”, dijo ante el temor evidente de los bomberos y socorristas.

Presuntamente, el oficial que aparece en la grabación es el teniente coronel Chirino, quien dio la orden de entrar al muro de contención.

Tras la muerte de los jóvenes que perdieron la vida por ser enviados a la primera línea de fuego, a pesar de que no tenían experiencia en este tipo de catástrofes, las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencias a los familiares y denuncias al régimen en la Isla.

Además, cientos de usuarios han comenzado a exigir el fin del Servicio Militar Activo (de carácter obligatorio para los varones mayores de 18 años) y en las últimas horas se han viralizado las etiquetas #NoAlServicioMilitarObligatorio y #NoAlServicioMilitarObligatorioEnCuba.

