Sabotaje en las líneas de tren sacude París antes de la inauguración de los JJ.OO.

MIAMI, Estados Unidos. – El Gobierno francés informó este viernes sobre un sabotaje ocurrido en las líneas de tren de alta velocidad (TGV), justo en el día de la apertura de los Juegos Olímpicos.

Los ataques, que tuvieron lugar entre la 1:00 y las 5:30 de la madrugada, consistieron en incendios en las instalaciones de señalización de las líneas de TGV, y afectaron a tres de los cuatro ejes principales que parten de París.

La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, describió el incidente como “un intento de desestabilización de Francia” en un día crucial para el país.

“Francia se enfrenta, con este sabotaje coordinado de cuatro redes de TGV, a un intento de desestabilización en el momento de iniciar los Juegos Olímpicos. Rogamos a los viajeros de la región Isla de Francia que deban tomar un TGV que no se dirijan a la estación y que esperen la información personalizada que les será enviada por SMS”, afirmó Pécresse en la red social X.

Por su parte, la empresa nacional de ferrocarril, SNCF, calificó el evento como “un ataque masivo” destinado a paralizar la red TGV. La entidad precisó que el incidente afectará aproximadamente a 800.000 viajeros en los próximos días.

Según las autoridades, los problemas de circulación se prolongarán durante todo el fin de semana, coincidiendo no solo con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, este viernes 26 de julio, sino también con un periodo clave para las salidas y entradas de vacaciones.

El ministro de Transportes, Patrice Vergriete, condenó el incidente como “un acto criminal escandaloso” y destacó la “coordinación” de los incendios, que ocurrieron “a la misma hora”. De acuerdo con el funcionario, los autores del sabotaje usaron artefactos incendiarios y huyeron en camionetas.

El presidente de SNCF, Jean Pierre Farandou, en una comparecencia conjunta con el ministro, consideró los sabotajes como “un ataque a Francia y a los franceses”.

Farandou también explicó que las reparaciones serán complejas, ya que los incendios dañaron canalizaciones con hasta 500 cables eléctricos y de fibra óptica.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró que no hay preocupación por la seguridad en los Juegos tras los sabotajes. “No, no me preocupa. Confiamos plenamente en las autoridades francesas”, afirmó Bach tras el relevo de la antorcha olímpica en la villa de los deportistas.

Bach destacó que “se están tomando todas las medidas y las autoridades francesas están siendo asistidas por otros 180 servicios de inteligencia de todo el mundo”.