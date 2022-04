MADRID, España.- En medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el Gobierno ruso realizó este miércoles un lanzamiento de prueba de su misil balístico intercontinental Sarmat.

Conocido también como Satán II, fue lanzado desde la instalación de lanzamientos Plesetsk, en el norte de Rusia.

Según informó a través de Twitter el Ministerio de Defensa de Rusia, el disparo se realizó con éxito y alcanzó su destino a 6 000 kilómetros de distancia en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka, ubicada en el Océano Pacífico.

Tras el lanzamiento, el presidente ruso Vladímir Putin manifestó que el Sarmat “hará que se lo piensen dos veces los que amenazan a Rusia con su retórica desenfrenada y agresiva”.

🇷🇺Today at 15:12 Moscow time, Sarmat, land-based intercontinental ballistic missile, was successfully launched from a silo at the Plesetsk state testing cosmodrome in Arkhangelsk Region. pic.twitter.com/xLsAUIDdIX

— Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022