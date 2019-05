Rusia habría repetido ensayos nucleares, según EEUU

Este miércoles el jefe de inteligencia del Pentágono, teniente general Robert Ashley, indicó que Rusia “probablemente” está realizando ensayos nucleares de poca magnitud, en directa violación al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT).

“Estados Unidos cree que Rusia probablemente no se está apegando a la moratoria de las pruebas nucleares de una manera que se ajuste al ʻestándar ceroʼ”, indicó Ashley en un discurso pronunciado en el Instituto Hudson.

“Nuestro conocimiento del desarrollo de las armas nucleares nos lleva a creer que las actividades de prueba de Rusia le ayudarán a mejorar las capacidades de sus armas nucleares”, añadió el militar, según la agencia de prensa francesa AFP.

Ashley también mencionó que Estados Unidos se ha adherido estrictamente a la prohibición de realizar ensayos nucleares.

Específicamente, Washington cree que los ensayos podrían tener lugar en las islas Novaya Zemlya (o Nueva Zembla), un histórico sitio de testeo de armas atómicas en el Ártico.

Varios medios aseguraron que el jefe de inteligencia del Pentágono no había sido concluyente sobre la acusación a Moscú por la violación del acuerdo nuclear. Sin embargo, Tim Morrison, alto funcionario del Consejo Nacional de Seguridad que participó de la conferencia de prensa, insistió en las presuntas violaciones hechas por Rusia. “El general Ashley ha sido claro en que creemos que Rusia ha tomado acciones para mejorar la capacidad de sus armas nucleares que van en contra de las obligaciones bajo el tratado”, indicó Morrison según el diario The New York Times.

Según el medio argentino Infobae, “no es la primera vez que circulan reportes de inteligencia sobre posibles violaciones rusas, realizando explosiones nucleares con un yield tan limitado que no puedan ser detectadas, apenas por encima del ʻestándar ceroʼ. El valor militar de estos ensayos limitados, sin embargo, sería escaso y en general estos se realizan para probar medidas de seguridad en armas nucleares”.

Sin embargo, Infobae también menciona que especialistas en asuntos nucleares han cuestionado la postura estadounidense y aseguran que los costos políticos de violar el CTBT serían superiores a los beneficios de las pruebas.

Por su parte, la organización del CTBT, con sede en Austria, aseguró que no había detectado ninguna actividad inusual. “Tenemos confianza plena en la habilidad del sistema de monitoreo IMS para detectar explosiones nucleares”, indicó el organismo.

No obstante, según las fuentes militares norteamericanas el acuerdo “probablemente” violado por Moscú es uno de los principales convenios internacionales para evitar la proliferación de armas nucleares.