MIAMI, Estados Unidos.- Una exposición de arte que incluye retratos de Ernesto “Che” Guevara ha desatado la crítica y la preocupación de los senadores de Florida Marco Rubio y Rick Scott, sobre todo porque la muestra está financiada con dinero de los contribuyentes, informó este miércoles el Nuevo Herlad.

Los senadores escribieron una carta “con gran preocupación” a la presidenta del National Endowment for the Arts, en la que acotan que el Che fue un “carnicero sádico” que “creó el primer campo de concentración de Cuba”.

“Aquellos que optan por alabar al Che ignoran fundamentalmente el rol de Guevara en el asesinato de civiles inocentes durante la revolución cubana, así como de aquellos a quienes se les negó sus garantías procesales. El odio de Guevara por la democracia, la libertad de prensa y los homosexuales han sido ampliamente documentados”, dijeron Rubio y Scott en la misiva citada por el Herald.

En la carta, los legisladores muestran preocupación por “la subvención federal que fue otorgada al museo McNay de San Antonio, Texas, para la exhibición “Pop America 1965-1975” que contenía retratos del argentino, conocido en el mundo como el Che.

La muestra, después de Texas, ha sido presentada en el Nasher Art Museum de Duke University, en Carolina del Norte, y en el Block Museum de Northwestern University, en Illinois.

Según el Herald, los senadores advirtieron que el sitio web del Nasher Art Museum de Duke University promueven las fotografías como “contribuciones audaces” a las “protestas sociales, los movimientos por la justicia y la libertad”.

“Esta afirmación es alegremente ignorante o deliberadamente engañosa dada la inclusión de propaganda celebrando a un matón que sin piedad liquidó a sus oponentes con balas. El Che Guevara fue un revolucionario argentino que estuvo involucrado en la revolución cubana dirigida por Fidel y Raúl Castro desde 1953 hasta 1959”, reza la carta.

Che Guevara fue un “carnicero sádico que asesinó y torturó a personas inocentes. Nosotros no creemos que los dólares de los contribuyentes que el Congreso asignó al National Endowment for the Arts deberían usarse para glorificar o idealizar a un individuo que tan abiertamente despreciaba los principios estadounidenses y derechos y libertades fundamentales”.

“La imagen misma de Guevara es profundamente ofensiva para muchos cubanoamericanos y otras personas amantes de la libertad en todo el mundo. Por lo tanto, le solicitamos respetuosamente que aclare cómo su agencia evaluó que era adecuado el contenido presentado en una exhibición que fue parcialmente financiada por dólares de los contribuyentes estadounidenses”, acotaron.