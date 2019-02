Rubén Blades responde a Silvio Rodríguez: “Los tiburones no son de izquierda o derecha, son tiburones”

MIAMI, Estados Unidos. – El cantante y músico panameño Rubén Blades respondió al trovador cubano Silvio Rodríguez, luego de que éste publicara una carta en su blog “Segunda Cita” fijando su posición en la polémica en que ambos se han visto involucrados en los últimos días.

Blades agradeció a Silvio por haberle respondido en su blog, aunque reafirmó su posición respecto al dictador venezolano Nicolás Maduro y a la crisis política que atraviesa el país suramericano.

“Yo defino el imperialismo por sus actos, no por su nacionalidad, sede geográfica o ideología. Por eso, la figura del tiburón, a la que hace mención Silvio en su opinión y que concebí hace años, no solo es aplicable a lo que hacen los gringos (en Panamá y otros países), sino también a lo de los rusos (en Ucrania y otros países), a los chinos (en Tíbet y otros países), o a los ingleses (Islas Malvinas y otros). Los tiburones no son de izquierda o derecha, son tiburones, y eso lo saben las sardinas, de cualquier nacionalidad que sean y en cualquier océano por el que transiten”, escribió Blades en su web oficial.

El salsero dejó claro también su respeto por “el derecho que tenemos todos los seres humanos a opinar y a tener perspectivas distintas” y reconoció “que ese derecho intrínsecamente implica coincidencias y diferencias”.

La polémica entre Blades y Rodríguez comenzó cuando se hizo pública una falsa noticia de una radio venezolana que atribuía al trovador cubano un comentario recriminatorio hacia el salsero por su dura postura sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El comentario, en realidad, había sido escrito hace cinco años por el poeta cubano Guillermo Rodríguez Rivera (1943-2017) y compartido en su momento en el blog de Silvio, Segunda Cita.