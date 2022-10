MADRID, España.- Rowland Castillo, uno de los menores encarcelados por manifestarse el 11 de julio de 2021 (11J) en Toyo, volvió a ser encarcelado en días recientes.

El hecho fue dado a conocer este fin de semana por la activista e historiadora de arte Carolina Barrero, quien mantiene comunicación con la familia.

A través de la red social Twitter Barrero denunció: “Ayer Rowland Castillo entró en la prisión de Jóvenes de Occidente para cumplir los cinco años de internamiento con trabajo forzado y adoctrinamiento por su participación en las protestas del 11J”.

La opositora recordó que además de Castillo, en esta misma situación están “muchos jóvenes y menores de edad”.

“Ninguno fue nunca realmente liberado”, destacó.

La propia Carolina Barrero había informado a finales de septiembre que Rowland Castillo volvería a prisión, a pesar de haber sido excarcelado en mayo pasado.

“Acabo de hablar con Rowland Castillo y Yudinela Castro (madre de Rowland Castillo). La Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana les ha entregado este requerimiento para que ingrese el 6 de octubre en la prisión Jóvenes de Occidente antes de ser trasladado a la Correccional con Internamiento en la que deberá permanecer cinco años”, relató Barrero en dicha ocasión.

Asimismo explicó: “Prisión, trabajo forzado y adoctrinamiento, así castiga el régimen la voluntad de cambio democrático de los jóvenes, ampliamente expresada en las protestas de 2021 y 2022. No habrá un lugar donde no lo denunciemos, no habrá hora del día en que no hagamos por su libertad. No habrá manera de reconocerles tamaño valor”.

En marzo pasado, Rowland Castillo fue condenado a 18 años de privación de libertad. En mayo, trascendió que el régimen cubano había excarcelado a varios de los menores de edad detenidos por el delito de “sedición” debido a su participación en las manifestaciones del 11J. Entre ellos se encontraba Rowland Castillo, que sería enviado a un campamento de trabajo.

Yudinela Castro, después del juicio contra su hijo, declaró a CubaNet que a muchas de las madres que estaban en el Tribunal la prensa oficial les pidió declaraciones.

“Querían que nosotros dijéramos lo que ellos querían publicar. Por ejemplo, a mí me invitaron a dar declaraciones, no sin antes preguntarme qué era lo que iba a decir. Yo les respondí que solo quiero la libertad de mi hijo y que no estaba de acuerdo con la sanción que le habían impuesto, y la prensa me dijo: retírese que esas no son palabras que usted tenga que decir”, relató Castro.

El 24 de febrero pasado Yudinela Castro fue encarcelada y permaneció durante dos semanas en la prisión de 100 y Aldabó, acusada por el supuesto delito de desacato.

Mientras que el padre de Rowland Castillo, Ángel Rolando Castillo Sánchez, fue condenado a dos años de privación de libertad en mayo de 2022, tras un juicio sumario por exigir la libertad de su hijo.

