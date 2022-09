MADRID, España.- La activista cubana Rosa María Payá Acevedo denunció este miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos la “horrible represión” que han estado padeciendo las mujeres en Cuba.

Sin embargo, a pesar de esta represión, las mujeres cubanas “han sido la fuerza imparable por la libertad, no solamente cuidando a los que antes estaban en prisión, sino también impulsando la causa de los derechos humanos”, apuntó la activista.

En sentido destacó el trabajo del grupo opositor Damas de Blanco o de activistas como las hermanas Angélica y María Cristina Garrido, encarceladas por su participación en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J).

.@RosaMariaPaya testimony at @SFRCdems:"It's imperative that all nations in the free world support the Cuban people fight for freedom, because the victory of democracy in Cuba is essential to have a chance to true peace, prosperity, justice and stability in the whole hemisphere" pic.twitter.com/E1Ueg4tipR

— CUBADECIDE (@CUBADECIDE) September 21, 2022