MIAMI, Estados Unidos. – Poco después de que el actor Mario Rodríguez se quejara de la venta de ron en pomos plásticos ―como los usados para expender aceite― numerosos cubanos han mostrado, principalmente en redes sociales, los envases de marras.

En Facebook, Rodríguez lamentó la precariedad con la que se vive en la Isla esta Navidad y usó el ejemplo de los envases plásticos. La publicación la motivó la visita del actor a la bodega de su barrio donde están vendiendo para las festividades un litro de ron envasado en un pomo de aceite.

“Facebook me pregunta: ¿Qué estás pensando? Hoy fui a la bodega. Llegó el ron de fin de año. Es vergonzoso”, inició su post. “Por eso digo que para nosotros la patria está de luto. No hay nada que festejar. Sólo nuestra decadencia y nuestro fracaso. Qué bajo hemos caído. ¡Qué desastre!”, terminó.

En la breve publicación, decenas de cubanos y cubanas también comentaron la tristeza con la que se vive este fin de año.

Mientras, algunos internautas aprovecharon el espacio para felicitar al actor por su valentía: “Es una vergüenza ver la patria de todos así y qué bueno que personas como usted, que tienen seguidores, denuncien el desastre de un país; y además el dolor de todo cubano, lo mismo el de afuera que el de adentro”,escribió Marlon San Juan.

No obstante, poco después el actor se retractó de su post. “Por favor, me han hackeado mi cuenta en Facebook. Solo quiero decir que yo si tengo un fin de año para festejar y no tengo hasta ahora problemas políticos. Les deseo una feliz Navidad y próspero año nuevo”, escribió en su muro de Facebook.

