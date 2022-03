LA HABANA, Cuba. – En la vivienda de María Luisa Fleitas Bravo, madre de Rolando Vázquez Fleitas, un joven de La Güinera sancionado a 21 años de privación de libertad por presuntamente haber participado en las protestas del 11J, cada noche retumban los calderos para exigir la liberación de su hijo.

“Es una injusticia. Mi hijo se siente muy deprimido y lo único que sabe decirme es: ‘Mamá, lucha allá afuera, que estoy preso injustamente’”, denunció la mujer ante las cámaras de CubaNet.

Según explicó, en diciembre de 2021 su hijo fue condenado a 21 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad Combinado del Este.

Fleitas Bravo precisó que durante la celebración del juicio en contra de su hijo, ella y otros familiares de varios manifestantes del 11J fueron reprimidos. “Fuimos reprimidas por un policía; nos amenazó a mí y a unas cuantas madres que estaban frente al Tribunal. Nos dijeron que teníamos que salir de allí con tremenda mala forma”, señaló la mujer.

Asimismo, detalla que durante la vista oral varias personas testificaron a favor de su hijo. Sin embargo, de todas formas el joven fue sancionado a 21 años de cárcel por el supuesto delito de sedición.

“Los siete testigos que fueron, incluyendo un recluso que andaba ese día con él, un policía, yo, la del Comité [de Defensa de la Revolución (CDR)] donde vive la esposa y unos cuantos vecinos, lo defendieron porque él no tiene nada que ver con eso que le están poniendo”.

“Él había ido a buscar una latica de refresco al kiosco del hermano y venía bajando por la calle con ella. [En los videos de la manifestación presentados por la Fiscalía] no se ve tirando piedras ni gritando. No se ve fajado con policías. Ahí no se ve nada”, denunció Fleitas Bravo.

Aun así, la petición fiscal establece que Rolando Vázquez Fleitas caminó ese día junto a la muchedumbre que gritaba consignas “contrarrevolucionarias”. Además, la Fiscalía lo señala como parte de un grupo de manifestantes que supuestamente golpearon a un funcionario público.

“En el juicio se habló que lo acusaban de sedición; no se habló de más nada y resulta que en los papeles está puesto desacato, sedición, desorden público y atentado”, lamentó la madre del joven.

El 21 de julio de 2021 la Policía citó a Rolando Vázquez Fleitas para, supuestamente, hacerle algunas preguntas, pero terminó arrestándolo y condenándolo.

