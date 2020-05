MIAMI, Estados Unidos. – El destacado ex receptor cubano Rolando Meriño Betancourt, integrante de la mítica “Aplanadora Santiaguera”, reveló haber sido vetado de la selección nacional de Cuba entre 2003 y 2005 por orden del entonces presidente del INDER, Humberto Rodríguez González.

En entrevista ofrecida a una página de fans del equipo de béisbol de Santiago de Cuba, Meriño relató que todo comenzó en el año 2001, a raíz de una discusión entre su esposa, que en ese momento estaba embarazada, y el funcionario.

El desencuentro tuvo lugar en el despacho en la oficina de Rodríguez, ubicada en uno de los despachos del Coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana.

“Cuando terminé de hablar con él, mi mujer entra para también hablar con él de su hermano. Tú sabes, el gobierno lo tenía desatendido, el mismo brete de todos los campeones olímpicos y mundiales. Yo salí de la oficina, pero aquello se empezó a calentar y tuve que entrar. Hubo empujones, comenzó la discusión y salí”, relató Meriño.

A consecuencia del incidente, Meriño, que había sido uno de los artífices del histórico tricampeonato de la “Aplanadora Santiaguera”, no volvió a hacer el equipo Cuba hasta 2006.

“A partir de ese momento no hice más equipos Cuba. Tiempo después, cinco años exactamente, cuando a Humbertico lo destituyen del cargo, el Comisionado Nacional Carlos Rodríguez me dice que yo no podía participar en ningún evento internacional porque a Humberto Rodríguez no le salía de los c…, porque a él no le daba la gana”, dijo el ex receptor, radicado en Málaga, España.

Humberto Rodríguez fue removido de su “misteriosamente” de su cargo de presidente del INDER en el año 2005 y sustituido por Christian Jiménez, un ex basquetbolista y Licenciado en Ciencias Políticas que desde 1999 fungía como vicepresidente del organismo.

“Al compañero Humberto Rodríguez le serán asignadas otras tareas”, señaló una escueta nota publicada por el diario Granma.

Ningún estamento del régimen cubano aclaró las razones del cese de Rodríguez, a quien jamás se le ha vuelto a ver públicamente.

Si tienes familiares en Cuba comparte con ellos el siguiente link (descargar Psiphon), el VPN a través del cual tendrán acceso a toda la información de CubaNet. También puedes suscribirte a nuestro Boletín dando click aquí.