MADRID, España.- El régimen castrista canceló un encuentro del director de cine Rolando Díaz con estudiantes de Periodismo, tras sus declaraciones durante la presentación de su película Dossier de ausencias en el 42 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

“He vuelto a sufrir nuevamente la censura. Después de mis palabras en el Cine Acapulco me prohibieron un Encuentro que estaba programado previamente con 30 jóvenes, la mayoría estudiantes del último año de la carrera de Periodismo que iban a ver y debatir mi discrepante película de 1999 Si Me Comprendieras”, denunció este domingo el cineasta a través de Facebook.

“Como suelo ser bien pensado, quiero creer que las buenas personas que me hicieron saber que el evento quedó suspendido, prohibido, descartado, desechado… no fueron responsables de la execrable decisión, sino que ha sido obra del Gran Hermano, ese ojo que te ve y toma las decisiones que considera pertinentes sin que el perjudicado ni siquiera sepa a quien dirigirse, porque si hablas con las Buenas Personas que sin querer ejecutaron la sentencia (no pretendo ser irónico creo realmente que son gente que ama el cine y hacen muchísimo por él) nunca te van a dejar saber lo que pasó”, agregó el director de reconocidos filmes como Los pájaros tirándole a la escopeta.

En la publicación Rolando Díaz contó además que durante estos días en La Habana pudo reunirse con realizadores de la Muestra de Cine del ICAIC “que terminaron siendo parte activa del 27N e incluso del 11J”.

Aseguró además sentirse reflejado en estos “jóvenes valientes y desenfadados que consideran que el diálogo con las Autoridades está roto y lo pregonan a los cuatro vientos. Sin miedo”.

El pasado 6 de diciembre, en sus palabras pronunciadas en el cine Acapulco, Rolando Díaz condenó la represión del Gobierno de Cuba contra todo el que exprese ideas diferentes a las del régimen.

“Los recientes acontecimientos de rebeldía que pasaron el 11 de Julio con el antecedente vital del 27 de noviembre, y la frustrada Marcha reprimida con los deleznables actos de repudio, me parece lo peor que se le puede hacer a una persona”, consideró el director de cine.

