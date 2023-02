MADRID, España.- El popular humorista cubano Limay Blanco denunció este martes que una o varias personas entraron a robar en su casa en La Habana, aprovechando que él se encuentra de gira por el oriente de la Isla.

“Yo sé que tú estabas esperando este video, porque tú seguro me sigues en las redes, sabes que estoy de gira, sabes que yo no estaba en mi casa. Este video te lo quiero dedicar a ti”, dijo el comediante en una grabación compartida en sus redes sociales.

Según detalló, le robaron una puerca que estaba de gestación. Aún no ha podido comprobar todo lo que le fue sustraído pues en estos momentos se encuentra en Holguín.

Limay Blanco expresó que “hay mucha necesidad” en Cuba, pero eso no justifica la delincuencia.

“Si te metiste en mi casa me conoces, sabes cómo yo soy con todo el barrio, con todo el mundo. No sé si me merecía eso”, dijo el humorista, que es conocido por su ayuda humanitaria y su proyecto “Cristo cambia vidas”.

A pesar del robo, Blanco dijo en varios momentos de la grabación que no guardaba rencor a quien o quienes le hayan robado, que Dios se encargará de hacer justicia: “Mi hermano, que Dios tenga misericordia de ti. Voy a descansar en Dios, soy cristiano. Desde que yo acepté a Cristo nunca me ha dejado avergonzado”, dijo en este sentido.

El humorista aseguró que no abandonará su gira, cuyas ganancias pretende recaudarlas para la compra de un local para su iglesia del ministerio “Cristo cambia vidas”.

Para las festividades del pasado Fin de Año Blanco organizó una cena e invitó a decenas de cubanos para despedir el 2022.

Tras realizar esta denuncia, numerosos internautas se han solidarizado con él. Incluso, según relató, lo llamó una señora y le ofreció “criar un puerco en su cochiquera, que tiene seguridad”. Además, agrega, “me llama un señor que tiene una cochiquera para donarme una puerca paridora, pero ese no es el tema y lo agradezco de corazón a las personas que quieren ayudar”.