LA HABANA, Cuba. — Un total de 19.000 dólares fueron extraídos el viernes de la pasada semana de la oficina del Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, Mario Alberto Urquia Carreño, ubicada en el onceno piso de la sede de la institución masónica en La Habana.

La información se difundió este miércoles a través de un comunicado especial emitido por el Patronato del Asilo Masónico, un grupo de masones que dirigen los temas relativos al asilo, entre ellos el Gran Maestro y el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo.

El dinero había sido trasladado hace pocos meses desde el Asilo Nacional Masónico “Llansó”, en el municipio Arroyo Naranjo, a la oficina del Gran Maestro en la Gran Logia de Cuba, ubicada en la Avenida Carlos III, municipio Centro Habana, para mayor resguardo, pues estaría en una caja fuerte.

Según detalla el comunicado, a principios de este año “se ha suscitado una delicada situación con el alimento en el Asilo Masónico” y, “dada la gravedad de las circunstancias”, el Soberano Gran Comendador y Presidente del Patronato, José Ramón Viñas Alonso, se comunicó con el Gran Maestro para informarle que varios de los integrantes del Patronato irían al edificio de la Gran Logia para recoger 1.000 USD que destinarían al abastecimiento urgente de la despensa del asilo.

“El Gran Maestro le informa al Soberano que el elevador está roto y que, para que no suba los once pisos, se los llevará al Supremo. El Soberano le dice que no, que el procedimiento será asistir con el Tesorero, el Secretario, el Director y él, para así, modificar el acta de entrega anterior y ajustar el monto que recogerían y que permanecería en la Gran Logia”, detalla el documento.

El Gran Maestro acepta, pero acuerda llamar posteriormente para coordinar el horario. Poco después, Mario Urquía llama a Viñas Alonso para reunirse con él. El encuentro transcurre en la tarde noche de ese mismo día en la casa del Soberano, a la que el Gran Maestro asistió en compañía del Gran Tesorero de la Gran Logia de Cuba, Airam Cervera.

Es entonces cuando estos le informan a José Ramón Viñas que desde el viernes 5 de enero el dinero del asilo había sido robado de la caja fuerte que estaba en la oficina del Gran Maestro. Pese a esto, no habían dado parte a las autoridades ni habían informado al Patronato “para no preocuparlos” ni “dañar la imagen de la masonería” y porque “ellos podrían reponer los 19 mil USD” para el mes de marzo.

Ante la gravedad del asunto, Viñas Alonso decide convocar a una reunión extraordinaria del Patronato, la cual se desarrolló este miércoles en la sede del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, conocida como Catedral Escocesa.

En este encuentro, el Gran Maestro “refirió que era el responsable de lo sucedido y se compromete a reponer el monto del dinero robado”, para lo cual solicita un tiempo; sin embargo, todos los presentes acuerdan por unanimidad “acudir de inmediato a la PNR y hacer la denuncia como corresponde”, así como “que el Patronato haga un informe detallado con los pormenores de los hechos, para conocimiento general de los masones”.

“Adicionalmente, al conocer los miembros del Patronato que el Gran Maestro próximamente viajaría al exterior, le recomiendan que mientras no se resuelva esta situación no debería viajar fuera del país”, expone la información.

De igual forma, cuestionaron la demora “entre el tiempo del hecho y la información cuatro días después”.

Dando curso a los acuerdos, en la noche de este miércoles el Gran Maestro y otros de los funcionarios de la Gran Logia de Cuba presentaron la denuncia en la estación policial de Zanja, en Centro Habana.

CubaNet consultó varias fuentes de la institución masónica y conoció que no existen indicios de violencia o de que se haya forzado la puerta de la oficina del Gran Maestro, donde presuntamente ocurrió el robo.

El dinero es producto de donaciones y contribuciones de los masones dentro y fuera de la Isla para abastecer a los alrededor de un centenar ancianos que viven en el Asilo Nacional Masónico, así como para pagar salarios, desarrollar reparaciones y para otras cuestiones que garanticen la buena funcionalidad del centro.

Esta institución fue creada por los masones hace más de cien años y constituye el espacio de proyección social más importante con el que cuenta la masonería cubana actualmente.

