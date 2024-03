MADRID, España.- El senador republicano Rick Scott reafirmó su compromiso con la causa de la libertad en Cuba, expresando su apoyo inquebrantable hacia José Daniel Ferrer y todos los presos políticos que languidecen en las cárceles cubanas. A través de una serie de tuits este fin de semana, Scott subrayó su dedicación desde el primer día que asumió su cargo como senador de los Estados Unidos, desde el que “ha luchado incansablemente para que el régimen de Castro rinda cuentas a la justicia”.

Han pasado 2 años, 7 meses y 27 días desde el movimiento de libertad Patria y Vida del 11 de julio.



Cada día que @JDanielFerrer permanece injustamente en cautiverio de la Cuba comunista y se le niegan las necesidades básicas o la capacidad de hablar con su familia es una… — Rick Scott (@SenRickScott) March 10, 2024

En cuanto a estas acciones recordó que “ha liderado a sus colegas tanto en el Senado como en la Cámara en acciones legislativas que promueven la causa de la libertad cubana”.

Pero “es obvio que a Biden no le importa la lucha para proteger la libertad, la democracia, los derechos humanos y la estabilidad y seguridad nacional de Estados Unidos y la región”, apunta el congresista. Sin embargo, agrega: “Eso no me ha impedido llevar la causa a la puerta principal de Biden para exigirle que actúe”.

Sobre el preso político cubano y líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer, el senador destacó que durante años ha abogado por la democracia y la libertad en la Isla, y ha sido un firme defensor del movimiento #PatriaYVida.

“Hoy se cumple un año de aislamiento inhumano, sin visitas familiares ni llamadas telefónicas y torturas a los que ha sido sometido José Daniel en la prisión de Castro”, denunció Scott.

Asimismo, criticó la falta de acciones concretas por parte de la administración Biden para asegurar la liberación de los presos políticos cubanos, incluyendo a José Daniel Ferrer.

“Han pasado dos años, siete meses y 27 días desde el movimiento de libertad Patria y Vida del 11 de julio. Cada día que José Daniel Ferrer permanece injustamente en cautiverio de la Cuba comunista y se le niegan las necesidades básicas o la capacidad de hablar con su familia es una tragedia y resultado directo de la elección diaria de Biden de darle la espalda al pueblo de LATAM. Más de un AÑO DESPUÉS, Biden FINALMENTE pidió la liberación de los presos políticos cubanos, pero lamentablemente no hizo NADA para forzar un cambio o asegurar su liberación. NO hubo nuevas sanciones. NO hubo una acción real”, expuso en este sentido.

Rick Scott aseguró que “no dejará de luchar por José Daniel Ferrer y por cada preso político de Cuba”.

Asimismo, destacó que José Daniel es un rayo de esperanza. “Díaz-Canel y Raúl Castro le tienen miedo a líderes como él porque representan el futuro de Cuba”.

.@DiazCanelB y #RaulCastroR le tienen miedo a líderes como él porque representa el futuro de Cuba. Su coraje frente a la opresión es un rayo de esperanza para nuestra lucha, y no dejaré de exigirle a @POTUS que ponga fin a sus débiles políticas de apaciguamiento y exija fe de… — Rick Scott (@SenRickScott) March 10, 2024

Entre quienes también se han mantenido exigiendo la liberación de Ferrer se encuentra Amnistía Internacional (AI), que en enero de este año hizo un llamado urgente en el que denunció que el tipo de detención a que es sometido Ferrer, constantemente incomunicado, “incrementa el riesgo de tortura, otros malos tratos, y desapariciones forzadas. En algunas circunstancias, puede constituir en sí misma una forma de tortura o de trato cruel, inhumano o degradante”.

José Daniel Ferrer, promotor de Cuba Decide y presidente del Partido del Pueblo, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones populares. Agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la Seguridad del Estado lo trasladaron a un calabozo en el centro de tortura de Versalles, y a inicios de agosto lo enviaron a la prisión de Mar Verde.

