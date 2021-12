MIAMI, Estados Unidos. – El senador Rick Scott (R-F) exigió este miércoles atención humanitaria para el opositor cubano José Daniel Ferrer, recluido desde hace varios meses en una cárcel de Santiago de Cuba, y para los centenares de presos políticos que hay en la Isla.

En conversaciones telefónicas sostenidas con Juan González, asesor senior del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. para el hemisferio occidental; António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU); y Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el legislador hizo hincapié en la situación de Ferrer, con cuyos familiares también sostuvo intercambios.

“Durante sus conversaciones con estos funcionarios, el senador Scott los instó a utilizar sus posiciones para exigir y asegurar de inmediato visitas médicas humanitarias para José Daniel Ferrer, un activista cubano por la libertad y los derechos humanos que ha sido encarcelado injustamente por el régimen comunista durante más de 150 días”, señala un despacho de prensa publicado por la oficina del exgobernador de Florida.

Previamente, Scott también había tenido intercambios con los familiares del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

“Ayer hablé con Ana Belkis Ferrer, Luis Enrique Ferrer y Martha Ferrer. Estos familiares me dijeron que todos los días José Daniel es sometido a torturas físicas y psicológicas por parte del brutal régimen comunista cubano en un intento de acabar con su vida. Sufre de fuertes dolores de cabeza, sangrado en la boca, desnutrición, tos e insomnio, todos productos de la cruel tortura y el trato inhumano del régimen”, declaró el senador.

Para Scott, “es evidente que estas acciones se derivan del temor total del régimen por el liderazgo de José Daniel en el movimiento por la libertad y la democracia que se extiende por Cuba”.

“La espantosa realidad es que José Daniel y otras personas inocentes están muriendo. Estados Unidos y nuestros socios en todo el mundo deben exigir una intervención humanitaria para salvar sus vidas”, indica el comunicado.

Rick Scott también llamó a la administración Biden a “trabajar con la ONU, OEA y otros grupos de derechos humanos y miembros de la comunidad internacional para asegurar la liberación inmediata de todos los activistas por la libertad encarcelados en Cuba”.

En la mañana de hoy, el senador republicano había denunciado el desinterés de la Casa Blanca por tomar partido en el caso de Ferrer y los presos políticos en Cuba.

“La Casa Blanca me colgó cuando llamé para hablar con alguien sobre la horrible tortura y el abuso contra José Daniel Ferrer, que vive como prisionero del ilegítimo régimen comunista cubano. Esto no es solo debilidad, es una vergonzosa cobardía. No lo toleraré”, refirió Scott en Twitter.

“Después del extraño incidente de esta mañana, tuve el placer de finalmente hablar con alguien en la Casa Blanca sobre los horribles abusos sufridos por José Daniel Ferrer y otros activistas por la libertad a manos del ilegítimo régimen comunista cubano”, apuntó el legislador, quien dio por superado el desencuentro.

“No podemos tolerar más retrasos e inacción. Todos los que apoyan la libertad, la democracia y los derechos humanos deben ponerse de pie, ser fuertes y condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Díaz-Canel y Castro. El pueblo de Cuba merece liberarse de esta tiranía y verdadera democracia donde pueda vivir sin miedo. Realmente espero que, siguiendo estos llamamientos, el gobierno de Biden y nuestros socios en la lucha para proteger los derechos humanos tomen medidas y apoyen sin disculpas a José Daniel Ferrer y al valiente pueblo cubano que lucha por su libertad”.

