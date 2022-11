MADRID, España.- El senador estadounidense Rick Scott condenó este martes el encarcelamiento del preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) José Daniel Ferrer.

“Han pasado 15 meses desde que José Daniel Ferrer está injustamente aislado en prisión, sometido a tratos crueles y brutales torturas por parte del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel”, denunció Scott desde su cuenta de Twitter.

El senador consideró además: “Ferrer es uno de los miles de valientes activistas por la democracia que se oponen a este malvado régimen, pero a Joe Biden no le importan los derechos humanos, la libertad o la democracia en América Latina”.

Ferrer is ONE of the 1000s of brave democracy activists standing up to this evil regime, but Biden doesn't care about human rights, freedom and democracy in LATAM.@POTUS must STOP the appeasement and stand once and for all with the people of Cuba. The world is watching.

(2/2)

— Rick Scott (@SenRickScott) November 1, 2022