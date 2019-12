SANTIAGO DE CUBA.- Recientemente el monopolio de las Telecomunicaciones (ETECSA) llevó a cabo la venta promocional de líneas telefónicas de 30 CUC, que incluyó 30 pesos de saldo para quienes activaron este servicio desde el 11 y hasta el 16 de diciembre pasado.

Durante esos días las colas para adquirir los chips del tipo universal (USIM) eran bastante extensas por dos razones, la primera porque normalmente cuestan 40 CUC, y segunda porque tienen la tecnología necesaria para acceder a la red de tráfico 4G, tan demandada actualmente por los usuarios de la empresa.

Debido a las aglomeraciones, los vendedores ambulantes se dedicaron a vender los turnos, que oscilaban entre los 5 y los 10 CUC, por lo cual uno de ellos resultó detenido en el punto de ETECSA que radica en la localidad de La Maya, Santiago de Cuba, según una fuente implicada que no quiso revelar su identidad.

En el poblado solo existe este punto de ETECSA y se mantiene ofreciendo todos los servicios disponibles, por lo que son muy frecuentes las largas filas de personas a las afueras del local.

De acuerdo con la fuente, el hombre fue detenido por la policía y en su poder tenía una lista con varios tiquetes que había puesto a la venta, información confirmada con otras personas que también quisieron mantenerse en anonimato por temor a represalias.

El esquema funcionaba de la siguiente manera: el hombre, presuntamente en complicidad con funcionarios de ETECSA, adquiría los tiquetes que deberían repartirse a los clientes en la cola para luego revenderlos a quien tuviera el dinero y quisiera entrar más rápido.

Algunas personas se percataron de la trampa y decidieron denunciar al responsable. Los argumentos de la queja se basaron en que “es una injusticia que uno esté desde por la madrugada para coger uno de los primeros lugares y vengan otros a meterse porque pudieron pagar”, señaló a CubaNet una señora.

Por su parte, otra joven que asegura fue detenida por lo mismo, dijo que oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) la interrogaron y amenazaron con que la procesarían, aunque no existe una figura en el Código Penal Cubano que defina o penalice un acto de esta índole.

El hombre fue liberado después de algunas horas y luego de pagar una fianza que le fue impuesta, aunque todavía no se conoce si será o no procesado.

Sin embargo, aún queda la duda de si funcionarios de esta oficina de ETCESA estuvieron o no envueltos en el esquema de venta no oficial.

CubaNet también supo que esta no es la primera ocasión en que se venden los turnos para comprar líneas telefónicas de este tipo en dicho establecimiento.

“El año pasado yo me tuve que poner fuerte, porque llegué desde temprano y se metieron cantidad de personas delante de mí. Se lo dije al muchacho que cuida la puerta de entrada y me dijo que ellos no organizaban colas”, expresó Ibernalis Poulot Zamora.

Actividades como esta son sustentadas por personas que se niegan a permanecer durante horas en una cola, muchas veces bajo el sol.

“En la cola del gas, por ejemplo, hay gente que va para el punto a las 12 de la noche y se queda hasta el otro día para comprarle a quienes quieran salir rápido, y cobran hasta 20 pesos”, recalcó Ibernalis.

Por otra parte, también están los que —por alguna condición— tienen el beneficio de comprar primero, ya sea por presentar alguna discapacidad o mujeres que están embarazadas, quienes realizan el trámite a terceros igualmente por algún pago.

Desde 2015 cualquier ciudadano mayor de 18 años puede ser titular de hasta tres líneas móviles en Cuba, y de esta cobertura se valen los que se dedican a este “negocio”, pues pueden utilizar su identidad en tres ocasiones y luego realizar el traspaso de propiedad sin dificultades.

No obstante, el causante de que existan situaciones como estas y personas que se aprovechen de ello para lucrar es el Estado y, en este caso, ETECSA, quien debiera garantizar estabilidad en la disponibilidad de sus productos y servicios.

Cuando esto ocurra, entonces se terminarán las colas, los sobornos y los revendedores, o por lo menos disminuirán considerablemente.