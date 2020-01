Revelan texto póstumo de fallecido cardenal Jaime Ortega

MIAMI, Estados Unidos.- Al morir en 2019, el cardenal Jaime Ortega Alamino dejó una carta manuscrita donde lamenta las “críticas, ataques amargos e incomprensiones de mis hermanos cubanos que viven en el exterior”, según publicó la revista Palabra Nueva.

“De los fieles en Cuba he sentido cercanía, afecto, admiración, gratitud. Esto compensa los sufrimientos anteriormente dichos, pero aun así son muy tristes y duros de soportar, pues pienso en la Iglesia que se ve impugnada, aún en el Santo Padre”, dijo en la misiva.

En el texto de Ortega Alamino, de 14 páginas y fechado el 23 de abril de 2017, el fallecido cardenal cubano dijo que “cada visita de un papa a Cuba, ha sido ocasión para atacarlo”.

La carta de Jaime Ortega Alamino fue escrita mientras permanecía en un retiro con los padres Carmelitas en el convento de San Juan de la Cruz, en Segovia, España.

El manuscrito fue entregado en un sobre por el propio Jaime Ortega Alamino al Dr. Nelson O. Crespo Roque, secretario personal del fallecido cardenal, y mantenido bajo resguardo hasta este mes de enero.

Ortega Alamino hizo referencia en su confesión, sin denominarlas explícitamente, a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), a las que fue enviado por el régimen castrista y en las que tuvo que permanecer por ocho meses.

“Cuando me hablan de los meses que pasé en trabajos forzados, de las penurias de alimentación, transporte y vestido, de los años difíciles de trabajo pastoral en parroquias del campo, nada de eso me parece extraordinario y me da temor que no esté ni remotamente unido a la pasión del Señor”, escribió.

El cardenal de La Habana, Jaime Ortega Alamino murió el pasado año 2019 el 26 de julio, sin embargo, durante las últimas décadas jugó un papel fundamental entre la iglesia católica y el régimen castro-comunista de La Habana.

Se desempeñó como intermediario entre el papa Francisco y Raúl Castro y Barack Obama, entregó cartas del sumo pontífice a ambos gobernantes, y ante el amparo de la iglesia católica cubana que él dirigía se produjo el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba en el llamado “deshielo”.