SAN LUIS POTOSÍ, México.- Las identidades de las cuatro personas que fallecieron a causa de un accidente de tránsito en la provincia de Camagüey, este jueves, fueron reveladas.

Medios independientes y familiares y allegados de los occisos han contribuido a esclarecer la identidad de las víctimas mortales.

Inicialmente, CubaNet corroboró que habían fallecido en el siniestro Cliver Álvarez Tamayo, de 17 años, y Dailenis Silva, de 19. Posteriormente, una tercera identidad, la de Milagros Hernández, fue comprobada por Cubanos por el Mundo.

Por su parte, CiberCuba confirmó que la cuarta persona fallecida es Yamila Marín, conocida por sus allegados como “Yami”, residente en Camagüey.

El trágico hecho ocurrió cuando un par de jóvenes que viajaban en un automóvil se detuvieron para “orinar” y al bajar del vehículo, lo hicieron por la senda contraria y fueron impactados por otro automóvil.

El choque resultó en la muerte de Cliver Álvarez Mayo, y Dailenis Silva, quien falleció en el hospital de Nuevitas.

Mientras, el automóvil que impactó a los jóvenes se volcó en el momento del choque. Los ocupantes de los asientos delanteros lograron salir, pero los de los asientos traseros no pudieron hacerlo y fallecieron calcinados por la explosión.

El siniestro ha conmocionado a la comunidad local y en redes sociales, personas cercanas a las víctimas se hacen eco de la tragedia.

“No sabes el dolor que nos ha causado esto mi compañero de aula. No sabes el dolor que me va a dar cuando yo entre a mi aula y no te vea siempre estarás en mi corazón mi vida. Que descanses en paz, te me fuiste muy joven mi corazón. EPD Cliver”, lamentó Yadianna Ávilas Pérez, una internauta.

Accidentes en Cuba

Recientemente, otro trágico accidente de tránsito se registró el sábado 22 de junio alrededor de las 11:00 AM en la curva de Cabonico, ruta que conecta Holguín con Moa. El siniestro, que involucró a un vehículo tipo jeep, resultó en la muerte del conductor y dejó nueve personas lesionadas.

Este jueves, además, trascendió otro siniestro donde tres personas fallecieron, entre ellas, un niño de cuatro años. El hecho ocurrió al impactar un ómnibus Yutong con un carretón de caballos en la provincia Granma.

El accidente sucedió en las inmediaciones de la localidad de Las Mangas, al noroeste de la ciudad de Bayamo, mientras el autobús cubría la ruta Bayamo-Habana.

Reportes en el perfil de Facebook “Portal Del Ciudadano Granma” en el grupo “Revolico Bayamo”, indicaron que las víctimas mortales estaban en el carretón. Además de los fallecidos, una niña se encuentra grave.

Una niña de 11 años, hermana del niño que murió, se encuentra ingresada y fue declarada con muerte encefálica.

La pequeña aún continúa luchando por su vida y tiene un “pronóstico reservado”, según comunicaron los médicos.

