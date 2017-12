Constituyente de Maduro deroga al menos 18 artículos de la Carta Magna

MIAMI, Estados Unidos.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela ha derogado al menos 18 artículos de la Carta Magna desde que se conformó ese órgano tras los comicios electorales, según datos reseñados en la web cronica.uno.

Informa ese sitio que, además, el ente supraestatal conformado por el régimen ha suprimido 79 artículos contenidos en 13 leyes y reglamentos de la república.

Agrega que “sin la presencia de medios nacionales y a puerta cerrada, la ilegítima ANC, integrada solo por chavistas afectos al Gobierno de Nicolás Maduro, ha modificado la actual Constitución Nacional sin que esto sea conocido por la población”.

Bajo su calidad de “supraconstitucional”, la ANC eliminó el pasado 20 de diciembre la Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure. Con dicha medida se eliminaron al menos ocho artículos de la Carta Magna. Uno de ellos, el cinco, establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio”.

También se violan los artículos 16, 170, 171 y 172 Al suprimir ambos gobiernos locales.

Además de notificarse la eliminación de ambas alcaldías, en las misma jornada se acató el mandato de Maduro para sancionar y castigar a los partidos políticos que no participaron en las elecciones de alcalde.

La ANC aprobó el decreto de participación de las toldas en los procesos electorales, evadiendo al menos tres artículos de la Constitución: El 62, según el cual todos los ciudadanos (incluyendo a los líderes e integrantes de los partidos políticos) tienen derecho a participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos; el 65, que especifica bajo cuáles circunstancias no se puede optar a cargos públicos, pero no refiere que un condicionante sea la participación en la elección previa; y el 67, donde dice que los partidos “tienen derecho —más no la obligación— a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos”.

Otras de las legislaciones de la ANC han sido la anulación del Parlamento Nacional, de mayoría opositora, y la proclamación de una “ley contra el odio”.