Revelan cuánto dinero ha enviado el Gobierno cubano a Corea del Norte

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno cubano ha sido uno de los que han enviado ayuda a Corea del Norte en los últimos años, con una suma que alcanza los 155 mil dólares, revela El Confidencial.

La ayuda de Cuba forma parte de los miles de millones de dólares en asistencia humanitaria enviados al país asiático en los últimos tiempos.

Los grandes donantes en esta década han sido Central Emergency Response Fund (104 753 004 dólares), así como Corea del Sur (83 830 117), así como países del primer mundo como Suiza (62 601 543), Suecia (54 644 083), Noruega (27 045 846), Canadá (26 946 176), Comisión Europea (26 545 202), Alemania (24 254 521), Australia (23 510 490), entre otros países.

EEUU ha donado $4 100 006, mientras que China ha dado $4 000 000.

Según el medio citado, varios observadores criticado duramente el envío de ayuda humanitaria a Corea del Norte mientras Pyongyang lleva a cabo su programa armamentístico y nuclear, incluyendo la puesta en marcha y explotación de costosas tecnologías.

Citando un informe de la Fundación Heritage de 2010, el diario español señala que “hay indicios de que el régimen norcoreano ha desviado en ocasiones alimentos recibidos por los donantes internacionales hacia las fuerzas armadas, en línea con su doctrina ‘Songun’ (‘el ejército primero’), uno de sus pilares ideológicos”.

Gianluca Spezza, investigador asociado en el Instituto Internacional de Estudios Coreanos en la Universidad de Lancashire Central y analista de asuntos norcoreanos, afirmó que “además, el Gobierno norcoreano sabe que la ayuda va a llegar, así que cuentan con ello y hasta pueden permitirse desviar una porción para el mercado negro. No tiene ningún incentivo para cambiar. Por último, las agencias internacionales no quieren generar críticas políticas porque perderían el acceso al país y no podrían ayudar a nadie”.

Tras la dramática deserción este la pasada semana de un soldado norcoreano por la frontera del Sur se ha especulado sobre la situación alimentaria del país bajo la dinastía Kim. Los exámenes médicos del soldado, que recibió cinco disparos de sus compañeros antes de caer al suelo ya en territorio surcoreano, revelaron que su estómago contenía parásitos de gran tamaño y que tenía una alimentación deficiente.