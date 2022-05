MIAMI, Estados Unidos. — La reunión en el ingenio La Mejorana entre José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo es considerada uno de los episodios más polémicos de la historia de Cuba. Sin embargo, lo allí ocurrido nunca ha sido lo suficientemente abordado por la historiografía castrista, un tanto renuente a difundir los desencuentros entre los tres líderes de la revolución.

El 5 de mayo de 1895 Martí, Gómez y Maceo se vieron las caras por primera vez tras regresar a la Isla para incorporarse a la guerra, que había estallado meses antes, el 24 de febrero.

Algunas pistas de lo acontecido en La Mejorana quedan recogidas en el propio diario del Apóstol. Su relato deja al descubierto fricciones con Maceo. Los historiadores sostienen que lo ocurrido en la expedición de Costa Rica habría tocado la moral del Titán, quien debió subordinarse a Flor Crombet en su regreso a la Cuba.

“No puedo desenredarle a Maceo la conversación (…) Y me habla, cortándome las palabras, como si fuese yo la continuación del gobierno leguleyo, y su representante. Lo veo herido—‘lo quiero—me dice—menos de lo que lo quería’—por su reducción a Flor en el encargo de la expedición, y gasto de sus dineros”, señala Martí en sus apuntes.

La historiografía describe el ingenio La Mejorana como una amplia casa de campo, con cuatro habitaciones, y un patio trasero con un flamboyán. En un primer momento el diálogo se desarrolla en el portal del inmueble. Luego, van los tres a un cuarto de la misma. Lo que conversaron se encuentra plenamente recogido en el diario martiano.

Otro momento del registro de Martí refleja divergencias con Maceo en cuanto a la forma de encaminar la guerra y el gobierno de la República en Armas. En ese punto, el Apóstol encontraría el apoyo de Máximo Gómez, pero la férrea resistencia del Titán, quien quería entregar más poder a los jefes militares.

“Insisto en deponerme ante los representantes que se reúnan a elegir gobierno. (…) él mandará los cuatro de Oriente: ‘dentro de 15 días estarán con Uds.—y serán gentes que no me las pueda enredar allá el Doctor Martí’.—En la mesa (…) vuélvese al asunto: me hiere, y me repugna: comprendo que he de sacudir el cargo, con que se me intenta marcar de defensor ciudadanesco de las trabas hostiles al movimiento militar. Mantengo, rudo: el Ejército, libre,—y el país, como país y con toda su dignidad representado. Muestro mi descontento de semejante indiscreta y forzada conversación, a mesa abierta, en la prisa de Maceo por partir.”

Tras la reunión, separan disgustados y acampan en la zona. Martí cuenta que, mientras los Maceo (Antonio y José) se retiran hacia su campamento en Hondón de Majaguabo, él y Gómez siguen “con la escolta mohína; ya entrada la tarde (…) sin rumbo cierto”.

El Generalísimo deja constancia de ese momento en su diario de campaña: “(…) nos condujo a las afueras de su campamento, en donde pernoctamos solos y desamparados, apenas escoltados por 20 hombres bisoños y mal armados”.

El 6 de mayo, en cambio, les depararía experiencias satisfactorias a los tres líderes: el desagravio por parte del Titán y la posibilidad de un nuevo diálogo. Por una misiva posterior enviada por Martí a Carmen Miyares y por los propios apuntes de Gómez en su diario se sabe que ese día Maceo los invitó a ambos a visitar su campamento y los presentó a la tropa, compuesta por unos 3 000 hombres. Muchos señalan que era la manera del general de expresar sus disculpas por haberlos hecho dormir fuera del campamento el día anterior.

