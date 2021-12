MIAMI, Estados Unidos. — El rapero puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, arremetió contra el candidato presidencial de chileno José Antonio Kast Rist, a quien definió como un personaje “oscuro y retrógrado”.

En un videomensaje publicado el pasado martes, Residente dijo sentirse preocupado ante la posibilidad de que el abogado y político tome las riendas de ese país suramericano.

“Es muy preocupante ver que en Chile existe un candidato a la presidencia tan terrible retrógrado y oscuro como Kast. Este candidato no quería que la ONU existiera en su país. Este candidato dice que la Organización de Naciones Unidas, que se creó para mantener la paz y la seguridad internacional, se tiene que ir del país. La misma organización que se creó para mantener los derechos humanos este candidato Kast quiere sacarla”, señaló Residente, quien aseguró que, de llegar al poder, el líder del Partido Republicano chileno atentará contra los derechos y libertades de los ciudadanos.

“Es obvio que este tipo lo primero que hará, si entra al poder, es violentar los derechos humanos: detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones colectivas. ¡Imagínense!”, dijo René.

El músico boricua tampoco dudó en comparar un eventual mandato de Kast con la dictadura de Augusto Pinochet.

“Este charlatán, en su discurso, está alabando el ataque del 11 de septiembre en Chile, el mismo que ocasionó una dictadura de 17 años en donde el número de víctimas supera las 38 000 personas. Decir eso es decir que el asesinato de Víctor Jara, a quien torturaron antes de matar, está bien”, expuso el exvocalista de Calle 13.

“No puedo quedarme callado ante la posibilidad de otro Pinochet. No solo sería el retroceso de un país entero, sino que sería un golpe grandísimo a todos nuestros países, porque cada dictador que existe en América Latina le duele a todo el continente”, agregó.

En ese sentido, René apostó abiertamente por la candidatura del diputado Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad (AD), una coalición política chilena de izquierdas compuesta por el Frente Amplio y Chile Digno,

“Yo, personalmente, conocí hace muchos años atrás a Gabriel Boric. Me tomé un par de cervezas con él cuando ni pensaba que algún día sería presidente. Recuerdo lo esperanzador que fue ver a Gabriel siendo un chamaquito, tan joven, preocupado verdaderamente por las necesidades de su país y de su pueblo”, refirió Residente.

“Tengo muchos amigos chilenos, muchas de mis mejores rimas me salieron en Valparaíso, porque aprendí a perderme en el cielo estrellado del Valle del Elqui, porque crecí escuchando la música de Violeta Parra y Víctor Jara, porque Neruda me enseñó a rimar y conocí a Jorge González y entendí el gran valor del rock de Los Prisioneros (…). No soy de allí, pero me siento de allí (…) Si fue chileno nunca permitiría que alguien como Kast entre en el poder”, añadió.

Kast y Boric, los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones en Chile, disputarán la presidencia de ese país el próximo domingo.

De llegar al poder, las prioridades de la agenda de Kast serían la seguridad, la economía y la migración. Como parte de este último eje, el candidato de derecha se comprometió a crear una zanja en la frontera norte de Chile para controlar la migración irregular al país.

Por su parte, Boric propone un programa propone cuatro grandes reformas: acceso garantizado universal a la salud, un nuevo sistema de pensiones sin las controversiales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de Chile.

