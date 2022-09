MIAMI, Estados Unidos.- Varios de los balseros cubanos desaparecidos en costas de Sagua la Grande el pasado 28 de agosto fueron encontrados sin vida en Cayo Esquivel, al noroeste de Villa Clara, según dijeron varios familiares y amigos en redes sociales.

De acuerdo a la información, de los seis balseros desaparecidos fueron encontrados los cuerpos de Yuliet, la única mujer que viajaba en el grupo y madre de dos niños, y un joven llamado Cristian.

Un usuario llamado Enel Pablo, trabajador de la Empresa Eléctrica de Sagua y amigo de Yuliet escribió en la red social de Facebook este viernes: “Un día como hoy se me acaban de caer las pocas esperanzas y fe que me podían quedar, mi amiga no apareció con vida, después de tanto que estoy seguro que ella luchó desde la hora en punto que le empezó a entrar agua el barco y ella realizó la llamada la guardia costera”.

Por su parte, otro cubano expresó su agradecimiento en su nombre y el de la familia por tantos días de oraciones esperando por que aparecieran.

“Mil gracias a todos de mi parte y de parte de toda la familia, una noticia muy dolorosa, después de tantos días de oraciones y de desespero, angustia y lo más malo del mundo, Dios, por qué nos quitas las personas especiales y no te llevas a los que nos están haciendo daño”, escribió.

El Ministerio del Interior de Cuba informó el 28 de agosto en una Nota Informativa que Tropas Guardafronteras realizaban la búsqueda del grupo tras recibir una llamada de emergencia de uno de los balseros, presuntamente Yuliet.

“Siendo las 16 horas del domingo 28 de agosto, a través de una llamada de emergencia realizada por un grupo de ciudadanos a bordo de una embarcación cerca de la costa de Sagua la Grande, donde manifestaron que estaban en condiciones que peligraban su integridad, se realiza de forma inmediata una búsqueda inicial por las Tropas Guardafronteras con sus medios navales”, explicaba la publicación.

La operación de rescate fue suspendida el mismo domingo debido a la nocturnidad y las malas condiciones del tiempo, pero el lunes se reiniciaron las acciones para localizar a los migrantes, “con la utilización de medios navales de la pesca y de las Tropas Guardafronteras, además del apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias”.

Arazay Saavedra, prima de uno de los balseros cubanos desaparecidos aseguró a CubaNet esta semana que no habían parado de buscarlos, y que para las operaciones habían incluso traído a buzos desde Santa Clara.

“Lo último que supimos de ellos fue por una llamada que hicieron poco después de zarpar diciendo que el barco se hundía y que se iban a ahogar”, dijo Saavedra.

Cada semana, decenas de balseros cubanos huyen de la isla con el objetivo de llegar a costas de Estados Unidos. Algunos logran su cometido, otros son interceptados por agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos y luego deportados a la Isla, y muchos han perecido en el mar antes de llegar a tierra.

Cuba vive un éxodo masivo que ha superado a la crisis del Mariel y la crisis de los balseros de 1994. Desde el 1 de octubre de 2021, inicio del actual año fiscal, solo por mar las tripulaciones de la Guardia Costera de EE. UU. han interceptado a 4 614 cubanos, una cifra que supera la cantidad de migrantes de la Isla interceptados cada año fiscal desde 2017 hasta 2021.

