MADRID, España.- Doce migrantes cubanos fueron rescatados este jueves por la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) cuando se encontraban varados en los Cayos Marquesas, una isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso.

Los caribeños habían llegado al territorio norteamericano en una embarcación rústica, según informó en su cuenta de Twitter Walter N. Slosar, jefe del cuerpo de salvamento marítimo en el Sector Miami.

Tras ser rescatados, fueron puestos bajo custodia por la Patrulla Fronteriza de EE. UU. (USBP).

Yesterday, 12 Cuban migrants were taken into #BorderPatrol custody after making landfall on a rustic vessel in the Marquesas Keys, an uninhabited island west of Key West. The migrants were stranded on an island & rescued by @USCGSoutheast partners. #cuba #news #florida pic.twitter.com/Zwh6em1AYV

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) September 2, 2022