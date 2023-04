MADRID, España.- Un grupo de 20 migrantes cubanos fue rescatado este domingo 23 de abril en el pequeño cayo Dog Rocks, en el distrito de Bimini, en Bahamas.

Según informó a través de la red social Twitter la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés), el rescate estuvo a cargo de la tripulación del escampavías Edgar Culbertson.

En su publicación la USCG volvió a pedir a los cubanos no lanzarse al mar (#DontTakeToTheSea), por el peligro que esto representa para sus vidas.

Tras el rescate los balseros fueron transferidos a las autoridades migratorias de Bahamas, quienes, por lo general, en estos casos devuelven a los migrantes a la Isla.

#Breaking @USCG Cutter Skipjack's crew transferred 20 Cubans to Bahamian authorities, Sun. #USCG Cutter Edgar Culbertson' crew rescued the people from Dog Rocks, Bahamas, Tues. #DontTakeToTheSea @USEmbassyNassau pic.twitter.com/aHBQfX2bm2

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) April 23, 2023