MIAMI, Estados Unidos. – Este jueves, varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Guantánamo denunciaron represión policial durante la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a la cabecera provincial de ese territorio.

La denuncia fue realizada por Bartolo Cantillo Romero, coordinador de la UNPACU en Guantánamo y promotor de la iniciativa Cuba Decide, quien resultó detenido por oficiales del Ministerio del Interior (MININT).

“Esta mañana (jueves) amanecimos con fuerte presencia policial. Los agentes de la Seguridad del Estado se apostaron en las esquinas para que no saliéramos”, contó a CubaNet Cantillo Romero, luego de ser liberado.

El activista, que salió de su domicilio para realizar gestiones personales, fue interceptado por agentes uniformados y otros vestidos de civil.

“Como a las 9:30 de la mañana tuve que salir, y me cogieron a una cuadra de la casa. Me subieron en la patrulla con chapa 612 y me mantuvieron una hora dentro, esposado y bajo el sol”, denunció el exprisionero político.

Antes de ser puesto en libertad, un oficial de la Seguridad del Estado le advirtió que no podía salir a la calle mientras Díaz-Canel permaneciera en la provincia.

“Yo les dejé claro que Díaz-Canel no es mi presidente, yo no voté por él, ni el pueblo tuvo opción para elegir, así que no es más que un puesto a dedo”, indicó.

Otros activistas como Henry Couto Guzmán, Yoendry Matos Galindo y Enrique Mustelier también denunciaron presencia policial en los alrededores de su vivienda. Mientras, la integrante de UNPACU y Dama de Blanco Celina Osorio fue arrestada alrededor de las 5:00 a.m. cuando intentaba llegar a la panadería más cercana.

Esta semana, otros actos represivos han sido denunciados por la UNPACU. Desde Santiago de Cuba, el líder de la organización opositora, José Daniel Ferrer, denunció el allanamiento a la vivienda del activista Iam Gámez Gell, el pasado lunes.

“Las fuerzas represivas del régimen asaltaron la casa de este activista cristiano sin que este se encontrara en su hogar. Aún no tenemos confirmación de qué objetos le fueron robados”, alertó Ferrer.

Según el coordinador de la UNPACU, Gámez Gell está de viaje hace más de cuatro días. El allanamiento de su vivienda ocurrió en presencia de su abuela.

También el pasado lunes, más de 20 activistas y vecinos, entre los que se incluyen Ferrer y su esposa, Nelva Ortega, amanecieron sin servicio de teléfono e internet. Según indicaron, la acción represiva era parte del boicot del régimen contra la presentación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una plataforma recién creada por varios opositores de diferentes tendencias políticas y liderada por el propio Ferrer.

