MIAMI, Estados Unidos. – El activista y reportero Héctor Luis Valdés Cocho denunció este domingo haber sido víctima de abuso sexual en una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) ubicada en el municipio habanero de Diez de Octubre.

El colaborador del portal digital ADN Cuba fue interceptado por agentes de la policía política cuando se disponía a cubrir la detención del artista Hamlet Lavastida, quien permanece en Villa Marista bajo investigación.

En su relato de los hechos, Valdés Cocho aseguró que fue encerrado en una celda de la unidad policial de Aguilera. Allí fue presionado por “dos hombres de unos treinta y tantos años”, quienes comenzaron a ofenderlo por su orientación sexual.

“Me decían que mi cara les era conocida de algún sitio; hasta que uno de ellos, el más fuerte, me preguntó que si yo era el pajarito de las redes sociales, la damita que vivía en San Isidro. Al ver que yo no les contestaba comenzó lo que hasta este entonces sería para mí, el capítulo más espantoso de mi vida”, confesó el reportero en su perfil de Facebook.

Según Héctor Luis Valdés Cocho, los individuos intentaron reducirlo y abusar de él por la fuerza.

“Uno me tomó por los brazos y me pegó a la pared, mientras el otro intentaba tocarme los glúteos mientras me decían en el oído que ellos sabían cómo tratar a las princesas. Aun siento su hedor, juraría que olían alcohol; no puedo ni podré olvidar el aliento de uno tratando de con su lengua tocar mi cuello. No atiné a nada solo a gritar, apenas me salía la voz entre los sollozos y al escuchar los gritos llegaron dos policías y me sacaron de ahí, uno de ellos sonriendo”, añadió.

Valdés Cocho aseguró, comentó, además, que ninguno de los oficiales que se encontraban en la estación quiso procesar la denuncia presentada por el activista tras ser víctima del abuso.

“¿Qué institución en este país vela por que este tipo de actos realizados a personas que disienten sean penalizados? Esa pregunta me la hacía una y otra vez en aquel espantoso lugar. Lloré, lloré y mucho. Creo que aún lloro por dentro. Siento asco, no de mí, sino de ellos”.

El reportero fue liberado con una multa y una carta de advertencia “por violar dispositivos de seguridad”.

“Por supuesto que ninguna de las dos cosas firmé”, escribió.

