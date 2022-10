MIAMI, Estados Unidos. – El cuerpo de una joven de 19 años, madre de una niña de nueves meses, fue hallado cerca de la refinería de petróleo Hermanos Díaz, de Santiago de Cuba, según reportó este martes Diario de Cuba.

La joven se nombraba Eudelvis Leyva Rivera y vivía en la carretera de Mar Verde, precisó la familia en declaraciones a ese medio independiente.

“Salió a buscar azúcar temprano en la mañana de ayer lunes 17 de octubre, en bicicleta, cuando fue interceptada. Fue violada, acuchillada siete veces y degollada. Hasta ahora no se sabe nada del autor de los hechos”, también indicaron las fuentes, que solicitaron el anonimato.

De acuerdo con Diario de Cuba, el cadáver de la joven fue velado en una funeraria de Santiago de Cuba con una fuerte presencia policial.

El asesinato de Eudelvis Leyva Rivera es el segundo feminicidio reportado en la provincia de Santiago de Cuba en el actual mes. El pasado fin de semana CubaNet informó que el jueves 13 de octubre había fallecido la joven Yadira Sueiro Pérez, de 22 años, debido a las heridas provocadas por su expareja en el poblado conocido como Corralón, en el municipio Songo La Maya.

Pérez recibió múltiples machetazos en diferentes partes del cuerpo y murió en el hospital. Su sepelio se llevó a cabo el pasado viernes.

También en Songo La Maya, en septiembre de este año, fue asesinada por su pareja Yesenia Hernández Carrión. La santiaguera, de 23 años, fue golpeada en la cabeza por su marido, y después de varios días en terapia intensiva, falleció.

Solo en el primer semestre de este año, en Cuba fueron asesinadas 23 mujeres, muchas de ellas a manos de sus parejas, confirmó en agosto la plataforma feminista cubana YoSíTeCreo en Cuba.

El grupo de activistas también confirmó que durante el mismo período de tiempo hubo un feminicidio vicario y cinco intentos de agresiones violentas por razones de género.

A lo largo de 2021, la paltaforma feminista independiente y la revista Alas Tensas contabilizaron 36 feminicidios, cuatro muertes violentas más que en 2020 cuando registraron 32 (incluidos cuatro feminicidios vicarios).

“La cifra de feminicidios verificados durante el primer semestre de 2022 es alarmante”, indicó YoSíTeCreo en Cuba al dar a conocer las cifras de violencia extrema contra las mujeres en lo que va de año.

Podrían existir más casos de feminicidios en la Isla, pero las organizaciones independientes que habitualmente reportan los episodios de violencia machista no tienen acceso a las estadísticas oficiales.

“Cuba no puede seguir sin realizar los mecanismos estándares para enfrentar la violencia feminicida: hay que declarar estados de emergencia, crear refugios, tener protocolos específicos para desapariciones de personas y tener un sistema especializado. Si las autoridades no quieren o no pueden, pues dejen a la sociedad civil trabajar y apoyar. Los casos de feminicidio siguen reportándose y no hay respuesta estatal. ¿Cuántas más deben morir innecesariamente?”, se preguntaron las activistas de YoSíTeCreo.

Asimismo, dijeron que esta situación era “alarmante”, sobre todo en “un escenario de crisis económica y política”.

