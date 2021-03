MIAMI, Estados Unidos. ─ Agentes de la policía política cubana arrestaron este viernes a activistas, opositores y periodistas independientes en La Habana, de acuerdo con reportes aparecidos en redes sociales.

María Matienzo, reportera de CubaNet, fue arrestada por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado, indicó a este diario su pareja, la activista antirracista Kirenia Yalit Núñez Pérez.

El hecho fue denunciado por la propia periodista poco después de ser liberada sobre el mediodía de hoy.

“Yo soy periodista independiente y voy a cubrir la noticia que entienda que tengo que cubrir. Mi casa no es un calabozo. Así que, a partir de ahora, cada vez que me pongan vigilancia, voy a ir presa”, dijo la periodista en una transmisión vía Facebook.

Matienzo alegó que la detención se produjo luego de que en la noche de ayer el periodista de la televisión cubana Humberto López denunciara en el Noticiero de Televisión un supuesto plan de un grupo de personas para congregarse frente a la Plaza de la Revolución.

Otro de los arrestados por la policía política fue el activista Héctor Luis Valdés Cocho, quien había anunciado que saldría a la calle en protesta contra el operativo montado frente a su domicilio.

“¡Lo dije ayer y lo sostengo hoy! ¿Querían Plaza? Pues de mi parte tendrán Plaza. Yo saldré. Tengo cosas que hacer y no me da la gana de seguir bajando la cabeza cuando ustedes me dicen que no puedo salir. Estoy en todo mi derecho de hacerlo (…) ya que no cometí delito alguno”, escribió el activista en su perfil de Facebook.

También fueron detenidos en la jornada de hoy el rapero Maykel Castillo Pérez, más conocido como Maykel Osorbo, y el activista Abu Duyanah Tamayo, ambos fueron conducidos por agentes del régimen cuando salieron de sus residencias.

En la tarde de hoy también se encontraba desaparecida la historiadora del arte Carolina Barrero, de quien no se han tenido noticias desde que salió de su casa, de acuerdo con una denuncia realizada en redes sociales por la curadora Anamelys Ramos.

Otros, como la periodista Luz Escobar, reportera del portal digital 14ymedio; el científico Oscar Casanella; y el activista Osmani Pardo alertaron sobre operativos policiales fuera de sus viviendas.

Al cierre de esta nota, todos los activistas y periodistas anteriormente mencionados ya habían sido liberados.

De momento, solo se desconoce el paradero de Carolina Barrero.

