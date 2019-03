Reportan nuevas agresiones contra periodistas independientes en Cuba

MIAMI, Estados Unidos. – La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció la ocurrencia de agresiones contra al menos siete periodistas independientes radicados en la Isla durante el pasado mes de febrero, en todos los casos, víctimas del acoso de los órganos de la policía política cubana.

Integran la relación de agredidos Oscar Padilla Suárez, Lázaro Yuri Valle Roca, Roberto de Jesús Quiñones Aces, Yunior Berges González, Roberto Rodríguez Cardona, Niober García Fournier y Henry Constantín Ferreiro.

Relación de agresiones

1. Oscar Padilla Suárez

Lugar de residencia: Ciudad de Camagüey (Camagüey).

Periodista de: Red de Periodistas Comunitarios.

Fecha del incidente: 6 de febrero

Hechos: Arrestado en la vía pública sobre las nueve y treinta de la mañana por un subteniente (chapilla número 19365) y un agente (chapilla número 18622), ambos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Conducido a la Primera Estación Policial, conocida como “Avellaneda”. Interrogado por dos oficiales de la Policía Política durante cinco horas.

Reseña: “Estuvieron haciendo preguntas sobre mi vida personal y mis actividades, primero en la oposición y luego en la prensa independiente. También querían saber a quienes visitamos mi esposa y yo cuando viajamos a La Habana”, narró el periodista.

La esposa de Padilla Suárez, Belkis Domínguez Aguilar, expresa política, padece de cáncer y cada cierto tiempo tiene que acudir a la capital de Cuba a recibir atención médica especializada.

2. Roberto de Jesús Quiñones Aces

Lugar de residencia: Guantánamo (Guantánamo).

Periodista de: Proyecto CubaNet (Miami).

Fecha del incidente: 10 de febrero

Hechos: Arrestado a la salida de la ciudad de Guantánamo por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y oficiales de la Policía Política, sobre las seis de la mañana, cuando se proponía viajar a La Habana para asistir a la Feria del Libro.

Reseña: “La tripulación de un auto policial detuvo al vehículo donde yo viajaba con rumbo al aeropuerto, en el sitio estaban también dos oficiales de la Seguridad del Estado, uno de los agentes policiales me solicitó el carné de identidad; y de inmediato agregó que tenía que acompañarlos. Me condujeron a la Estación Policial Municipal. En el lugar, uno de los oficiales de la Seguridad del Estado me dijo, que por orden de su superiores, yo no podía salir de Guantánamo hasta después del Referendo Constitucional del 24 (febrero)”, describió el periodista.

3. Lázaro Yuri Valle Roca

Lugar de residencia: La Habana.

Periodista: FreeLancer

Fecha del incidente: 19 de febrero.

Hechos: “Visitado” en su domicilio, en horas de la mañana, por los oficiales de la Policía Política que se hacen llamar Abel y Yordan.

Reseña: “Dijeron que habían aparecido carteles contrarrevolucionarios (antigubernamentales), cerca de mi casa (Nuevo Vedado), y que presuntamente yo debía tener algo que ver en eso. Agregaron que si en Cuba ocurría algo grave, yo era uno de los primeros que iba a salir con los pies por delante”, aseguró Valle Roca.

4. Yunior Berges González

Lugar de residencia: Bayamo (Granma).

Periodista de: Colaborador Proyecto CubaNet.

Fecha del incidente: 19 y 23 de marzo.

Hechos: Sobre las diez de la mañana, en el establecimiento donde labora su mamá, un individuo que llegó al lugar comenzó a ofenderlo llamándole “vende patria y gusano, y que él era el responsable de unos carteles que habían aparecido en lugares públicos contra el Referendo Constitucional del 24 de febrero,

Reseña: “En esa misma fecha, pero sobre las ocho de la noche, el oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Ramiro, se presentó en la casa de mi madre y le dijo que él sabía que yo le estaba dando información y fotografías un grupo de religiosos que se encontraban de campig en las cercanías de mi hogar, y que por ese motivo me iban sancionar a los años de prisión que ellos (la Seguridad del Estado) estimaran por un delito de espionaje.

Cuatro días después, el 23, tuve que presentarme, previa citación, en la Unidad de Instrucción Penal Municipal. Allí, el mayor Daniel de la Seguridad del Estado, aseguró que iba a ser arrestado cada vez que me reuniera con alguien sospechoso, que ellos sabían a que había salido del país (viajó a Trinidad y Tobago el 12 de enero ultimo), que recordara que mi esposa estaba estudiando y que dependía de mi, que una vez graduada, pudiera comenzar a trabajar.”, informó el comunicador.

5. Roberto Rodríguez Cardona.

Lugar de residencia: Bayamo (Granma).

Periodista de: Proyecto CubaNet.

Fecha del incidente: 21 de marzo.

Hechos: El mayor de la Policía Política que se hace llamar Daniel, se presentó en la casa del periodista en horas de la tarde para advertirle que estaban pendiente de sus acciones, y que no querían ningún tipo de manifestación contraria a las votaciones del Referéndum del 24.

Reseña: “Si ocurre algo los recogeremos a todos, dijo. Supongo que al decir todos se refería a periodistas y opositores pacíficos”, acotó Rodríguez Cardona.

6. Niober García Fournier.

Lugar de residencia: Guantánamo (Guantánamo).

Periodista de: Agencia Hablemos Press

Fecha del incidente: 22 de marzo.

Hechos: Citado a la Unidad Provincial de Operaciones de los Delitos Contra la Seguridad del Estado de Guantánamo.

Reseña: “Volvieron a decirme iba a ir preso por espionaje; aseguran que yo le envío información sobre militares a la Fundación Nacional Cubano Americana, algo totalmente incierto”, acotó García Fournier.

7. Henry Constantín Ferreiro.

Lugar de residencia: Ciudad de Camagüey, provincia Camagüey.

Periodista de: Revista La Hora de Cuba, Representante Regional de la SIP.

Fecha del incidente: 17 de marzo.

Hechos: El padre del periodista, Héctor Constantín, fue detenido momentáneamente por dos agentes de la policía política que estaban apostados en la esquina de su casa.

Reseña: “Le preguntaron a mi padre qué donde yo me encontraba. Creo que la vigilancia de mi hogar y la preocupación sobre mí, estaba relacionada con la llamada Prueba Dinámica que el gobierno estaba realizando previo al Referéndum del 24 para la nueva Constitución”, aseguró el comunicador.

Aunque estos son los casos documentados, no se descarta que puedan existir otros más.

Asimismo, la APLP quiere recordar que existe una relación de periodistas a los cuales la Seguridad del Estado les prohíbe la de salida del país, en la que se encuentran Julio Aleaga Pesan, Amarilis Cortina Rey, Víctor Manuel Domínguez, José Antonio Fornaris, Anay Remón García y los propios Niober García Fournier, Roberto de Jesús Quiñones y Henry Constantín.

La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) también desea señalar que en Cuba no existe libertad de prensa ni de opinión. El Partido Comunista es propietario de todos los medios de comunicación y el Departamento Ideológico de su Comité Central es quien regula toda la actividad de la prensa, de ahí que resulte imposible ejercer el derecho público de opinión.