MIAMI, Estados Unidos. – En la mañana de este miércoles, usuarios de redes sociales y medios de prensa reportaron un incendio en las inmediaciones de la Base de Supertanqueros de Matanzas, cerca de la zona donde ocurrió el mayor desastre industrial de la historia de Cuba, en agosto de 2022.

No obstante, el fuego no afectó la zona industrial, sino a la maleza aledaña, y ya habría sido controlado alrededor de las 11:45 a.m. de este miércoles, de acuerdo con una publicación en Facebook de la UEB División Territorial de Comercialización de Combustibles de Matanzas.

“El fuego se originó por la sequía, ya está controlado por los Bomberos de la ciudad de Matanzas, y la zona industrial opera con normalidad”, indicó la entidad. “El incendio se originó detrás de los tanques de agua, alejado del área donde se construyen los nuevos tanques”, agregó.

Por su parte, el periódico local Girón reconoció que la columna de humo desprendida por el incendio generó la preocupación de los matanceros. “El siniestro está siendo sofocado por los bomberos y no ofrece peligro para esta área donde [se] concentran recursos vitales para la provincia y el país”, indicó el diario pocos minutos después de las 11:00 de la mañana de este miércoles.

Ningún medio ha reportado daños humanos ni materiales hasta el momento.

No obstante, el incendio de este miércoles ha revivido el recuerdo del siniestro en la Base de Supertanqueros, debido al cual 146 personas resultaron heridas y 17 murieron (de ellas 14 bomberos cuyos restos no pudieron ser identificados).

La muerte de estos bomberos, de los cuales varios se encontraban pasando el Servicio Militar Obligatorio (SMA), desató en redes sociales la campaña #NoAlServicioMilitarObligatorioEnCuba.

Las autoridades mantienen que el siniestro se produjo luego de que un rayo impactara el tanque 52 de almacenamiento de crudo de dicha base, provocando su colapso, así como la posterior explosión de varios de los depósitos de combustible de la instalación.

Según expertos consultados por medios oficiales de la Isla —cuyos criterios continúan sustentando la hipótesis oficial—, el sistema de pararrayos no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica, dando pie a la tragedia.

A consecuencia del incendio, el humo negro resultante de la explosión se extendió por el occidente de Cuba, llegando hasta La Habana. Las autoridades aconsejaron la ciudadanía el uso de mascarillas y que permanecieran en sus casas para evitar respirar el humo de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y otros compuestos tóxicos que se propagaba por la región.

La situación obligó al régimen cubano a solicitar ayuda urgente a sus aliados de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile, que enviaron a la Isla bomberos y maquinaria pesada contra incendios. La armada de China también mandó equipos de rescate y recuperación.

No fue hasta el 12 de agosto que el Cuerpo de Bomberos de Cuba dio por extinguido el incendio, mientras que siete equipos de expertos en medicina legal iniciaban la localización de los cuerpos desaparecidos.

