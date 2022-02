MIAMI, Estados Unidos. – La joven Yaite Balmaceda Cano, de 27 años, fue víctima de un nuevo feminicidio ocurrido en el municipio de Río Cauto, en Granma, según denunció en su muro de Facebook el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y exprisionero político Alexander Verdecia Rodríguez.

Balmaceda Cano fue asesinada el pasado 19 de febrero. Se trata del cuarto feminicidio reportado en lo que va de 2022, confirmó la plataforma feminista YoSíTeCreo a Diario de Cuba.

“Unos meses y días antes de ser asesinada, había sido víctima de golpizas y amenazas por parte del joven que la asesinó. La Policía de Río Cauto tenía conocimiento de ello”, detalló Verdecia Rodríguez.

Asimismo, aseguró que el victimario había intentado violar recientemente a una joven del mismo barrio y que la Policía también tenía conocimiento del incidente.

“Dos o tres días antes de la muerte de Yaite me encontré con ella mientras yo trabajaba y me contó que venía de la Policía. Me dijo que había acusado por acoso al hombre con el que estaba teniendo problemas, o sea, el hombre que la asesinó, y la Policía le dijo que le iban a poner una orden de alejamiento de ella”.

Puesto que las autoridades no evitaron el asesinato de la joven, Verdecia Rodríguez consideró que la Policía de Río Cauto y la Fiscalía “tambien son responsables en cierta medida por la muerte de Yaite, por no haber tomado alguna medida a tiempo y drástica contra su agresor. O sea, fueron negligentes en el cumplimiento de su trabajo”.

Según dijo un familiar de la víctima al periódico independiente 14ymedio, este lunes el presunto asesino aún no había sido detenido por la Policía.

Durante el presente año, grupos de la sociedad civil como YoSíTeCreo, la Red Femenina de Cuba y la revista Alas Tensas han confirmado al menos cuatro feminicidios.

Apenas dos días después de iniciado el 2022, Alas Tensas reportó el feminicidio de Maylén Guerra García, madre de dos hijos mayores de edad y custodia de la refinería de azúcar Chiquitico Fabregat, sita en la localidad de Zulueta, en Villa Clara.

Poco después, el 6 de enero, también fue asesinada por su pareja la cubana Misladis Carmenates Hidalgo, de 43 años. El crimen ocurrió en el reparto Albaisa, en las afueras de la ciudad de Camagüey, según reportó el medio independiente La Hora de Cuba.

Aunque la noticia trascendió más de una semana después, el 4 de enero también había sido asesinada una joven de 21 años en Santiago de Cuba, de acuerdo con Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba.

Hasta finales de 2021, habían sido asesinadas por razones de género en la Isla unas 30 mujeres, de acuerdo con fuentes independientes como YoSíTeCreo, la propia revista Alas Tensas y la Red Femenina de Cuba.

La gravedad y cantidad de crímenes feminicidas en la Isla solo se puede suponer a partir de los reportes de grupos de activistas y medios independientes, dado que el Estado no publica estadísticas periódicas sobre la violencia de género en la Isla. Por este motivo, solo trascienden a la prensa una parte de los crímenes violentos contra las mujeres.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.