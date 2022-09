LA HABANA, Cuba. — Habitantes de la provincia de Mayabeque, uno de los territorios afectados por el paso del huracán Ian, reportan afectaciones del servicio de datos móviles, SMS y voz producto de la ausencia total de fluido eléctrico en Cuba.

Según testimonios recogidos por CubaNet, las conexiones 3G y 4G que proveen acceso a Internet a los teléfonos funciona con intermitencia y en algunas localidades de la provincia el problema es general.

“Ahora si estamos completos: sin luz, sin agua y ahora sin comunicaciones”, comentó a este diario un mayabequense que se identificó como Juan José.

En la noche de ayer la empresa Unión Eléctrica (UNE) informó a través de medios oficiales sobre una afectación del sistema eléctrico a nivel nacional que dejó al país sin energía. Sin embargo, la provincia de Mayabeque ya estaba afectada desde horas de la madrugada.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) precisó en redes sociales que numerosas radiobases e instalaciones vinculadas a la red de telecomunicaciones se encontraban sin fluido eléctrico.

“Hasta este momento se han identificado un número importante de radiobases y gabinetes con falta de fluido eléctrico, lo que impacta el funcionamiento de los servicios móviles y fijo”, indicó el comunicado del monopolio estatal.

“No hay señal telefónica, no hay corriente, no hay comida, no hay libertad. La ineptitud comunista en su máximo esplendor”, señaló un usuario en el perfil de ETECSA en Facebook.

Un trabajador de esa entidad bajo condición de anonimato declaró a CubaNet ante la ausencia de energía eléctrica es normal que el servicio se vea interrumpido en muchos lugares.

“No todos los poblados cuentan con plantas generadoras o con los recursos para mantenerlas funcionando lo que provoca cortes parciales o totales del servicio de telefonía móvil y las antenas de las zonas Wifi también se caen”.

Cifras preliminares difundidas por la propia ETECSA indican que al menos 380 radiobases ubicadas en los lugares donde más azotó el huracán Ian sufrieron afectaciones.

