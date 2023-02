MIAMI, Estados Unidos. — La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó esta tarde sobre la caída del servicio de Internet a través de los datos móviles.

En una publicación compartida en redes sociales, la compañía estatal señaló que se trabajaba en “la identificación de la falla”.

“Informamos a nuestros clientes que en estos momentos existe una afectación en los servicios móviles. Se trabaja en la identificación de la falla para el más pronto restablecimiento”, señala la publicación de ETECSA.

📢 Informamos a nuestros clientes, que en estos momentos existe una afectación en los servicios móviles. Se trabaja en la identificación de la falla para el más pronto restablecimiento. pic.twitter.com/03ZzHmaOl2 — ETECSA (@ETECSA_Cuba) February 17, 2023

Ante la caída del servicio, la reacción de los usuarios no se hizo esperar.

“Hace una hora que mi teléfono me dice que no está registrado a la red. Ni llamadas ni mensajes ni datos móviles. No sé qué estará pasando, pero esto es terrorismo de Estado y una gran violación de derechos humanos por parte de la Presidencia de Cuba y ETECSA”, escribió en Twitter el poeta y activista Ariel Maceo Téllez.

Hace una hora que mi tlf me dice que no está registrado a la red. Ni llamadas, ni mensajes, ni datos móviles. No sé que estará pasando pero esto es terrorismo de estado, y una gran violación de derechos humanos por parte de @PresidenciaCuba y @ETECSA_Cuba.

Abajo la dictadura. — Ariel Maceo Tellez (@arielmaceo86) February 17, 2023

Fuentes a las que tuvo acceso CubaNet confirmaron que durante la última hora el servicio ha funcionado de manera intermitente, y que por momentos resulta imposible encontrar conexión.

“Por poco tiro el teléfono pensando que tenía problemas, que trabajo he pasado para conectarme”, comentó en Facebook Indira Aguirre, una cubana residente en La Habana.

Otros, sin embargo, sostienen que los problemas de conectividad persisten desde hace varios días.

“¿En estos momentos? ¿En serio? Hace días está malísima la conexión y todos los servicios en general. Es una falta de respeto total con sus clientes, máxime porque es imposible prescindir de los servicios de su compañía porque es la única que existe”.

ETECSA es la única empresa de telecomunicaciones que opera en Cuba, por lo que los cubanos deben resignarse a recibir los servicios que ofrece el monopolio.

En innumerables ocasiones activistas y defensores de derechos humanos han denunciado interrupciones del servicio por parte de la empresa estatal, que también suele cortar Internet para evitar que se propague información sobre protestas y pasajes de represión en la isla.