MIAMI, Estados Unidos. — El poblado holguinero de San Andrés, ubicado a 19 kilómetros de la cabecera provincial, enfrenta un brote de dengue, informaron a Martí Noticias residentes de esa localidad.

El medio recogió el testimonio de Dámaso Alberto Fernández, quien asegura que el 75% de la población tiene dengue y que la situación afecta a la mayoría de los hogares.

“Ahora le puedo asegurar que ya hay un 75 % (de la población) con el dengue… Es que en todos los hogares en San Andrés hay dengue. Aquí, en mi casa, el único que no lo tiene es mi papá. Somos cinco personas y cuatro lo tenemos”, dijo Fernández a Martí Noticias.

Según la fuente, en San Andrés hay problemas con la recogida de basura, escasez de agua y productos de aseo, elementos todos que favorecen la proliferación de vectores. Asimismo, la falta de combustible para el tractor de basura agrava la acumulación de desechos.

El residente destacó que las autoridades prometieron una brigada para fumigar en diciembre, pero que la ayuda no ha llegado. Asimismo, advirtió que la población sufre la escasez de alimentos y medicamentos como la dipirona.

De acuerdo con el reporte de Martí Noticias, en el único policlínico de San Andrés faltan recursos para atender a los pacientes y tampoco hay transporte para remitir las emergencias hacia Holguín.

“Lo que están diciendo es que se haga mucho reposo, y se tome mucha agua y cocimientos, y que se tome refresco de guayaba (…), porque no hay medicamentos, no hay de nada para contrarrestar el dengue, ni una pastilla que alivie los dolores. Yo tengo unos dolores en las articulaciones del cuerpo completo, en los ojos, fiebre. No hay nada, no hay nada, el pan viene un día sí, un día no”, lamentó el hombre.

Natalia de la Caridad Velásquez, otra residente, subrayó que la insalubridad del lugar, con vertidos continuos en una fosa estatal y acumulación de basura no recogida, ha contribuido al brote de la enfermedad.

En diciembre de 2023, el ministro de Salud pública del régimen cubano, José Ángel Portal Miranda, reconoció que en el país había transmisión de dengue en ocho provincias y que 55 municipios tenían el 81 % de todos los focos activos del mosquito aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Los territorios más afectados eran Pinar del Río, Villa Clara, Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo.

