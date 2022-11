MADRID, España.- La cubana Yamila Batista fue asesinada este 20 de noviembre por su pareja en el barrio de Mantilla, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo.

“Lamentamos el feminicidio de Yamila Batista, ocurrido ayer 20 de noviembre, en Mantilla, La Habana, a manos de su pareja. La sobreviven dos hijes. Enviamos nuestras condolencias a familiares y personas cercanas”, escribió en Facebook la plataforma defensora de los derechos de la mujer YoSíTeCreo en Cuba.

De acuerdo a comentarios de personas allegadas, el agresor se entregó en una unidad de policía del municipio.

Según su perfil de Facebook, Batista trabajaba como contadora en una tienda TRD Caribe y se había graduado de técnico medio en Contabilidad y Finanzas.

La peluquera de la víctima, Surima Vidal, compartió en redes sociales un mensaje conmovedor, donde contó su último encuentro, ocurrido el mismo día del asesinato.

“Ayer una vez más viniste a mi casa desde temprano para arreglarte el pelo. Me decías `estoy horrible, ponme linda como solo tú lo sabes hacer´. En cuanto llegaste te di una taza de café acabado de hacer como te gustaba a ti, luego en merenderos y almorzamos. Nos reíamos porque quitaron la corriente como dos veces y tenías ya el pelo con tinte puesto y aún quedaba un poco de trabajo. Luego llegó el momento en el que me mostraste esa linda sonrisa que te caracteriza y me dijiste `divino mi amiga, muchas gracias por siempre estar ahí cuando te escribo sin tener turno´. Saliste con tu torniquete. Nos dimos un beso y ya no nos vimos más. Si yo llego a saber que sería el último adiós nunca te hubiera dejado irte de mi casa. No sabes cuánto me duele tu partida y tu perdida. Aún no lo concibo. Donde quiera que estés Yamila, mi corazón y el de muchos estarán contigo”, relató Vidal.

En lo que va de 2022 las plataformas que dan acompañamiento a mujeres en situación de violencia machista en Cuba, han contabilizado 33 feminicidios. A lo largo de 2021 se contabilizaron 36 feminicidios, cuatro muertes violentas más que en 2020 cuando registraron 32 (incluidos cuatro feminicidios vicarios).

A mediados del mes en curso la Red Femenina de Cuba, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, lanzó la campaña #TenemosNombre, para exigir una ley de género en Cuba que garantice unos estándares de protección hacia las mujeres.

Desde sus redes sociales la plataforma feminista llamó a apoyar la campaña y destacó que “las mujeres cubanas no podemos seguir esperando hasta 2028 por una Ley Integral de Género, necesitamos actuar cuanto antes”.

Entre lo que demandan estas plataformas se encuentra “legitimar y oficializar los datos necesarios en materia de violencia de género, que permitan llevar a cabo políticas públicas eficaces”; “impulsar campañas de prevención integrales, que involucren a toda la sociedad civil, y que mezclen información sobre factores de riesgo y factores protectores”; así como “garantizar la educación afectivo-sexual integral desde edades tempranas en las escuelas y en la familia cubana, con un enfoque basado en la igualdad y de prevención de la violencia, que genere niñes y adolescentes preparados para identificar y rechazar conductas violentas y establecer relaciones sanas”.

