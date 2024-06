MADRID, España.- La cubana Aniuska Hernández Ginard, de 38 años, fue asesinada la noche de este martes en su apartamento ubicado en la calle Carrera Larga de la ciudad de Guantánamo. El presunto autor del crimen es un vecino de la víctima, identificado como Rafael Rivera Hechavarría, alias “El Niño”, quien ya había cumplido prisión por un asesinato anterior y hasta el momento de redactar esta nota se encuentra prófugo de la justicia.

Según la información, ofrecida por el reportero Yosmany Mayeta, el crimen ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche cuando Rivera Hechavarría irrumpió en el apartamento de Hernández Ginard y la apuñaló 12 veces con una mocha. La víctima, que era madre de tres niñas de 20, 12 y 7 años, se encontraba en casa con su hija menor en el momento del ataque. El esposo de la víctima no estaba en el hogar.

José Ángel Rodríguez Ginard, primo-hermano de la víctima, afirmó a Mayeta que no había motivos aparentes para el asesinato. “Nadie sabe nada, ellos no tenían problemas ni nada, según me dicen”, comentó.

De confirmarse este crimen como feminicidio, el número de asesinatos de este tipo comprobados en el país durante el 2024 ascendería a 23.

Los tres más recientes feminicidios en la Isla fueron verificados hace menos de una semana por los observatorios de violencia de género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba. Las víctimas fueron Ariatna Gámez Quintana (32 años), Ailén Tartabull e Isaira Despaigne (34 años).

En 2023 se registró un alarmante incremento de feminicidios en Cuba, con 89 casos verificados, la cifra más alta desde que grupos independientes comenzaron a recopilar datos en 2019. Las estadísticas revelan que las víctimas son mayoritariamente mujeres de unos 37 años, residentes en zonas rurales, con al menos un hijo, y asesinadas por sus exparejas.

Es importante recordar que estas cifras solo reflejan los casos que han podido ser verificados por las plataformas. El número real de feminicidios podría ser mucho mayor.

