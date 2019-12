SANTIAGO, Cuba. – En menos de 72 horas, miembros del Departamento de la Seguridad del Estado junto a efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) realizaron operativos en La Habana y Santiago de Cuba que incluyeron allanamientos y detenciones contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotores de Cuba Decide.

En la mañana de este martes, fuerzas combinadas del Ministerio del Interior (MININT), sin presentar orden de registro, efectuaron dos allanamientos contra las viviendas de los activistas Aneski Jiménez Hardit, residente en el municipio habanero de Guanabacoa, y Jeovel Hernández Aranda, de San Miguel del Padrón.

Ambos se encontraban fuera de su vivienda en el momento del registro. En el caso de Jiménez Hardit había sido citado a declarar a la Unidad Policial ubicada en el reparto donde reside como medida de hostigamiento por su activismo.

Por su parte, Hernández Aranda junto a otros dos activistas se encontraban en las afueras de la estación policial para apoyar a Jiménez Hardit. Según denunció Zaqueo Báez, coordinador de la UNPACU residente en la capital, “unos oficiales llamaron a Jeovel Hernández hacia el interior de la unidad y ahí lo detuvieron arbitrariamente”.

Ambos fueron liberados ocho horas después. Báez confirmó que “toda esta represión y vigilancia se debe no solo a la campaña por la libertad de José Daniel Ferrer y todos los presos políticos sino también por el indetenible activismo de la organización”.

En la mañana del miércoles fue arrestado en Santiago de Cuba el activista Yordanis Chávez Roll cuando se encontraba transitando por el reparto Flores. Según su esposa Lisandra Rivera, expresa política, miembro de UNPACU y promotora de Cuba Decide, la detención se produjo de manera violenta y teme a que haya sido golpeado.

En el momento del arresto sus captores no presentaron orden y se negaron a dar información del motivo ni a cual unidad iba a ser trasladado. “Sin embargo, hace dos días, dos agentes fueron a buscarlo a la casa culpándolo de unos carteles en contra el sistema que habían sido colocados en la fachada del Politécnico Antonio Roger, reparto Portuondo”, dijo Rivera.

Asimismo, el ex preso político Samuel Leblán Pavón denunció un arresto a el pasado 16 de diciembre, a menos de una semana de su excarcelación tras cumplir una sanción de tres años por los delitos fabricados de “propaganda enemiga” e “impago de multas” en represalia a su activismo pacífico en la UNPACU. Leblán fue culpado de haber realizado los mismos grafitis que ahora se le imputan a Chávez Roll.

Entre tanto, el coordinador de UNPACU Carlos Oliva Rivery cumple más de 48 horas de detención. En su caso, tampoco le han dado derecho a una llamada telefónica ni le han informado a la familia el motivo de su arresto. En conversación con Ana Lidia Torres, Cubanet confirmó que la familia del activista había ido a las unidades policiales y que allí les dijeron que Oliva Rivery se encontraba en la Segunda Unidad de la provincia, aunque no aparecía en los registros oficiales.

La UNPACU y Cuba Decide han contabilizado en lo que va de mes alrededor de 20 detenciones arbitrarias. La promotora de Cuba Decide Ariadna Mena Rubio fue citada para hoy a las nueve de la mañana a declarar en la Unidad Policial ubicada en Zanja. También desde Placetas, Arianna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, denunció a CubaNet el operativo policial que los miembros de su organización tienen en los alrededores de su vivienda.

“Lo que me parece más importante, más allá de la vigilancia, es que a pesar de todo hemos conseguido trazar estrategias para llevar hacia adelante la campaña por la liberación de los presos políticos.”

En un comunicado de prensa emitido el pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al régimen cubano a garantizar la vida e integridad personal de José Daniel Ferrer. Hace poco más de un mes, La Alianza Global por la Libertad (ALG) solicitó a la propia CIDH una medida cautelar a favor de Ferrer y sus otros compañeros de la UNPACU.

“Es una excelente noticia y esperamos que pronto se pronuncien por Roilán Zárraga, Fernando González y José Pupo”, expresó un miembro de ALG.

Al respecto, el abogado Julio Ferrer, miembro del equipo de Cubalex, indicó: “El régimen no responde ante la CIDH basado en el argumento, para mi evasivo, de que no reconoce ninguna autoridad de la CIDH, ya que Cuba no es miembro de la OEA.”

El líder de UNPACU cumple hoy 79 días de encarcelamiento. Su esposa, Nelva Ortega agradeció a la opinión pública cualquier gesto de solidaridad por el caso.

“En estos momentos la solidaridad es lo que puede proteger a José Daniel, Roilán, Pupo y Fernando. Es increíble que no respeten ni sus propias leyes, hace 40 días que no nos permiten ver a José Daniel, ni a él le permiten su llamada telefónica.”

Por su parte, Ernesto Oliva, activista de UNPACU y promotor de Cuba Decide, denunció la manipulación de la información que hay detrás del caso de José Pupo y como aún se niegan a permitirle las visitas que legalmente le corresponden.

“En un país como Cuba, donde las cárceles se encuentran en condiciones deplorables e inhumanas, que los alimentos son proporcionados a los presos muchas veces en estado de putrefacción, es necesario llevarle alimentos, medicinas y aseos a los presos, y con Pupo, que además en un señor enfermo, se han extralimitado”, condenó Oliva Torres.