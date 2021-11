MADRID, España.- En la tarde de este lunes ocurrió un accidente de tráfico masivo en el poblado de Boquerón, Yateras, en la provincia de Guantánamo.

Según informó el portal digital Cubadebate, “hasta las 20:00 horas no se reportaban fallecidos”, aunque hay 4 personas en estado crítico.

Por su parte, el medio oficialista Radio Guantánamo precisó que 4 personas están en código rojo, 16 en verde y 2 en amarillo”.

El código rojo se refiere a personas en condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente y requiere una intervención médica inmediata; el código amarillo indica condición aguda, no amenazante de la vida, mientras que el verde significa condición de salud que puede ser aguda pero no compromete el estado general del paciente y no representa un riesgo evidente.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General Doctor Agostinho Neto, de la provincia, donde están siendo atendidos.

Según declaraciones de Jorge Pérez Preva, conductor del camión implicado, el accidente se debió a “una rotura de una barra de trasmisión y la urgencia de maniobrar hasta volcar el vehículo para evitar peores consecuencias”.

El pasado 20 de noviembre otro siniestro de este tipo, ocurrido en la provincia de Matanzas, costó la vida a dos personas, una de ellas menor de edad.

Mientras que el 1° del mismo mes falleció un hombre de 40 años y 3 mujeres estuvieron en estado de gravedad, en Holguín, por causas similares.

Los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba. La Comisión Nacional de Seguridad Vial reportó que en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2021, hubo un total de 4 mil 961 accidentes de tránsito, que cobraron la vida a 303 personas y resultaron heridas 3 mil 348.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.